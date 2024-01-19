Правительство продлило меры поддержки медработников, помогающих участникам СВО

Медработники, помогающие участникам СВО, получат выплаты до 100 тысяч рублей

Региональные минздравы будут устанавливать список организаций, медработники которых получат выплаты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Для медработников, которые помогают участникам спецоперации, будут продлены социальные выплаты. Так, для руководителей медицинских организаций максимальный размер выплаты составит 100 тысяч рублей. А заместители руководителей организаций и главные медсестры получат до 60 тысяч рублей. Об этом сообщает правительство России.

«Максимальный размер выплат составит 100 тысяч рублей в месяц: для руководителей медицинских организаций, заведующих хирургическими отделениями», — пишет правительство в своем telegram-канале . Такая же сумма выплат будет присуждаться старшим врачам, врачам неотложной и скорой медицинской помощи и некоторым другим категориям медработников.

Кроме того, выплаты в размере до 60 тысяч рублей в месяц могут получить главные медсестры, врачи, заместители руководителей медицинских организаций и другие категории медиков. Выплаты до 40 тысяч рублей получат специалисты со средним профессиональным медицинским образованием, работающие в бригадах скорой помощи и участвующие в хирургических операциях. Для младших медработников, которые оказывают помощь в стационарах, максимальный размер выплаты составит 20 тысяч рублей в месяц. Конкретный размер выплаты будет зависеть от суммарно отработанного времени и занимаемой должности сотрудника. При этом региональные минздравы будет устанавливать перечень организаций, медработники которых получат социальные выплаты.

Ранее сообщалось, что военные пенсионеры — участники СВО получат полную компенсацию пенсий с учетом индексации. Отмечается, что выплаты будут производиться автоматически. Под действие указа главы РФ Владимира Путина подпадают те, кто был мобилизован с 21 сентября 2022 года или подписал контракт с 24 февраля 2022 года.