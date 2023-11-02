Военные пенсионеры-участники СВО получат полную компенсацию пенсий

02 ноября 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Под действие указа подпадают те, кто подписал контракт с 24 февраля 2022 года или был мобилизован с 21 сентября 2022 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Военные пенсионеры-участники СВО с ноября будут получать полную компенсацию пенсий с учетом индексации. Выплаты будут производиться автоматически, сообщает рабочая группа по СВО. Под действие указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, подпадают те, кто подписал контракт с 24 февраля 2022 года или был мобилизован с 21 сентября 2022 года, если им положена пенсия. Это военнослужащие Вооруженных сил РФ, сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, ФСИН, Росгвардии, органов принудительного исполнения. Как сообщает рабочая группа по СВО в своем telegram-канале, по вопросу приостановления выплаты военной пенсии при возобновлении военной службы от военных пенсионеров было больше всего обращений. Поэтому предложение было внесено в первый доклад группы Владимиру Путину. Результатом этой работы стал указ президента, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО, будут получать 100% компенсацию военной пенсии.

Военные пенсионеры-участники СВО с ноября будут получать полную компенсацию пенсий с учетом индексации. Выплаты будут производиться автоматически, сообщает рабочая группа по СВО. Под действие указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, подпадают те, кто подписал контракт с 24 февраля 2022 года или был мобилизован с 21 сентября 2022 года, если им положена пенсия. Это военнослужащие Вооруженных сил РФ, сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, ФСИН, Росгвардии, органов принудительного исполнения. Как сообщает рабочая группа по СВО в своем telegram-канале, по вопросу приостановления выплаты военной пенсии при возобновлении военной службы от военных пенсионеров было больше всего обращений. Поэтому предложение было внесено в первый доклад группы Владимиру Путину. Результатом этой работы стал указ президента, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО, будут получать 100% компенсацию военной пенсии.