Военные пенсионеры-участники СВО получат полную компенсацию пенсий

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Под действие указа подпадают те, кто подписал контракт с 24 февраля 2022 года или был мобилизован с 21 сентября 2022 года Фото:
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Военные пенсионеры-участники СВО с ноября будут получать полную компенсацию пенсий с учетом индексации. Выплаты будут производиться автоматически, сообщает рабочая группа по СВО.

Под действие указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, подпадают те, кто подписал контракт с 24 февраля 2022 года или был мобилизован с 21 сентября 2022 года, если им положена пенсия. Это военнослужащие Вооруженных сил РФ, сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, ФСИН, Росгвардии, органов принудительного исполнения.

Как сообщает рабочая группа по СВО в своем telegram-канале, по вопросу приостановления выплаты военной пенсии при возобновлении военной службы от военных пенсионеров было больше всего обращений. Поэтому предложение было внесено в первый доклад группы Владимиру Путину. Результатом этой работы стал указ президента, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО, будут получать 100% компенсацию военной пенсии.

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Военные пенсионеры-участники СВО с ноября будут получать полную компенсацию пенсий с учетом индексации. Выплаты будут производиться автоматически, сообщает рабочая группа по СВО. Под действие указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, подпадают те, кто подписал контракт с 24 февраля 2022 года или был мобилизован с 21 сентября 2022 года, если им положена пенсия. Это военнослужащие Вооруженных сил РФ, сотрудники органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, ФСИН, Росгвардии, органов принудительного исполнения. Как сообщает рабочая группа по СВО в своем telegram-канале, по вопросу приостановления выплаты военной пенсии при возобновлении военной службы от военных пенсионеров было больше всего обращений. Поэтому предложение было внесено в первый доклад группы Владимиру Путину. Результатом этой работы стал указ президента, согласно которому военные пенсионеры, мобилизованные или заключившие контракт для участия в СВО, будут получать 100% компенсацию военной пенсии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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