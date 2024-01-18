Продюсер Фадеев перестал писать легкие танцевальные песни

19 января 2024 в 12:33 Размер текста - 17 +

По словам Максима Фадеева, сейчас у него не получается писать легкие танцевальные песни Фото: Размик Закарян © URA.RU Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, заявил, что сейчас у него не получается писать легкие танцевальные песни. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Сейчас — не время для легких танцевальных песен, по крайней мере, у меня такие не рождаются. Музыка для меня — всегда отражение времени, ответ на его вопросы», — написал Фадеев. По его мнению, в непростой период новая музыка должна помогать и направлять. Он надеется, что его новая песня «Брат» будет эмоциональной опорой для слушателей и напомнит им, что дружба, взаимовыручка и братство являются истинными ценностями. Автором текста песни является Денис Разумный. Он же написал текст песни «Орлы или вороны», в которой Фадеев и Григорий Лепс впервые спели дуэтом. Фадеев выпустил новую песню «Брат» 19 января. Ее он исполняет в дуэте с Лепсом. Последний назвал эту песню «гимном мужской дружбы».

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, заявил, что сейчас у него не получается писать легкие танцевальные песни. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Сейчас — не время для легких танцевальных песен, по крайней мере, у меня такие не рождаются. Музыка для меня — всегда отражение времени, ответ на его вопросы», — написал Фадеев. По его мнению, в непростой период новая музыка должна помогать и направлять. Он надеется, что его новая песня «Брат» будет эмоциональной опорой для слушателей и напомнит им, что дружба, взаимовыручка и братство являются истинными ценностями. Автором текста песни является Денис Разумный. Он же написал текст песни «Орлы или вороны», в которой Фадеев и Григорий Лепс впервые спели дуэтом. Фадеев выпустил новую песню «Брат» 19 января. Ее он исполняет в дуэте с Лепсом. Последний назвал эту песню «гимном мужской дружбы».