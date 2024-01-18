18 января 2024

Продюсер Фадеев перестал писать легкие танцевальные песни

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Интервью с финским дирижером Калле Куусавой в Филармонии. Екатеринбург, ноты, партитура
По словам Максима Фадеева, сейчас у него не получается писать легкие танцевальные песни Фото:

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, заявил, что сейчас у него не получается писать легкие танцевальные песни. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«Сейчас — не время для легких танцевальных песен, по крайней мере, у меня такие не рождаются. Музыка для меня — всегда отражение времени, ответ на его вопросы», — написал Фадеев.

По его мнению, в непростой период новая музыка должна помогать и направлять. Он надеется, что его новая песня «Брат» будет эмоциональной опорой для слушателей и напомнит им, что дружба, взаимовыручка и братство являются истинными ценностями. Автором текста песни является Денис Разумный. Он же написал текст песни «Орлы или вороны», в которой Фадеев и Григорий Лепс впервые спели дуэтом.

Фадеев выпустил новую песню «Брат» 19 января. Ее он исполняет в дуэте с Лепсом. Последний назвал эту песню «гимном мужской дружбы».

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Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, заявил, что сейчас у него не получается писать легкие танцевальные песни. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «Сейчас — не время для легких танцевальных песен, по крайней мере, у меня такие не рождаются. Музыка для меня — всегда отражение времени, ответ на его вопросы», — написал Фадеев. По его мнению, в непростой период новая музыка должна помогать и направлять. Он надеется, что его новая песня «Брат» будет эмоциональной опорой для слушателей и напомнит им, что дружба, взаимовыручка и братство являются истинными ценностями. Автором текста песни является Денис Разумный. Он же написал текст песни «Орлы или вороны», в которой Фадеев и Григорий Лепс впервые спели дуэтом. Фадеев выпустил новую песню «Брат» 19 января. Ее он исполняет в дуэте с Лепсом. Последний назвал эту песню «гимном мужской дружбы».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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