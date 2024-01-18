Фадеев выпустил новую совместную песню с Григорием Лепсом

Максим Фадеев и Григорий Лепс выпустили новую песню Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, выпустил новую песню в дуэте с Григорием Лепсом. Об этом Фадеев рассказал в своем telegram-канале.

«Премьера! Максим Фадеев и Григорий Лепс, песня „Брат“», — написал продюсер.

Ранее Фадеев показал фрагмент клипа новой песни. Комментаторы писали, что ждут новую композицию, так как им понравилась их старая совместная песня с Лепсом «Орлы или вороны», к которой был выпущен клип о юности, снятый в Кургане.