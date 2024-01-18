18 января 2024

Фадеев выпустил новую совместную песню с Григорием Лепсом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 4. Нижневартовск, фортепиано, пианино, музыка, клавиши, синтезатор, рояль
Максим Фадеев и Григорий Лепс выпустили новую песню Фото:

Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, выпустил новую песню в дуэте с Григорием Лепсом. Об этом Фадеев рассказал в своем telegram-канале.

«Премьера! Максим Фадеев и Григорий Лепс, песня „Брат“», — написал продюсер.

Ранее Фадеев показал фрагмент клипа новой песни. Комментаторы писали, что ждут новую композицию, так как им понравилась их старая совместная песня с Лепсом «Орлы или вороны», к которой был выпущен клип о юности, снятый в Кургане.

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Продюсер Максим Фадеев, родившийся в Кургане, выпустил новую песню в дуэте с Григорием Лепсом. Об этом Фадеев рассказал в своем telegram-канале. «Премьера! Максим Фадеев и Григорий Лепс, песня „Брат“», — написал продюсер. Ранее Фадеев показал фрагмент клипа новой песни. Комментаторы писали, что ждут новую композицию, так как им понравилась их старая совместная песня с Лепсом «Орлы или вороны», к которой был выпущен клип о юности, снятый в Кургане.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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