Shot: против актера Анатолия Руденко возбудили уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Анатолию Руденко грозит уголовное дело из-за 0,57 грамма мефедрона, сообщают СМИ Фото:

Уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков было возбуждено против актера Анатолия Руденко, который сыграл в фильме «Триггер». Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Против Руденко возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. Ему грозит до трех лет тюрьмы. Сейчас его отпустили под обязательство о явке», — сообщает Shot.

Руденко был задержан 18 января. Он ехал в машине, которую остановили, на пассажирском сиденье. Сотрудники полиции обратили внимание, что актер сильно нервничал.

Прошел обыск, выяснилось, что под штанами Руденко скотчем был приклеен пакетик с 0,57 грамма мефедрона. Сам Руденко заявил, что нашел пакетик случайно, приняв его за отраву для собак.

Ранее полковник МВД в отставке, член коллегии адвокатов Москвы Евгений Черноусов в разговоре с URA.RU заявил, что Руденко может избежать уголовного наказания. Для этого ему надо дать показания, что наркотики были приобретены для личного потребления, и начать сотрудничать со следствием.

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Уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков было возбуждено против актера Анатолия Руденко, который сыграл в фильме «Триггер». Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Против Руденко возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. Ему грозит до трех лет тюрьмы. Сейчас его отпустили под обязательство о явке», — сообщает Shot. Руденко был задержан 18 января. Он ехал в машине, которую остановили, на пассажирском сиденье. Сотрудники полиции обратили внимание, что актер сильно нервничал. Прошел обыск, выяснилось, что под штанами Руденко скотчем был приклеен пакетик с 0,57 грамма мефедрона. Сам Руденко заявил, что нашел пакетик случайно, приняв его за отраву для собак. Ранее полковник МВД в отставке, член коллегии адвокатов Москвы Евгений Черноусов в разговоре с URA.RU заявил, что Руденко может избежать уголовного наказания. Для этого ему надо дать показания, что наркотики были приобретены для личного потребления, и начать сотрудничать со следствием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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