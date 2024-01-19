Shot: против актера Анатолия Руденко возбудили уголовное дело

19 января 2024 в 13:14 Размер текста - 17 +

Анатолию Руденко грозит уголовное дело из-за 0,57 грамма мефедрона, сообщают СМИ Фото: Сергей Виноградов/ТАСС Уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков было возбуждено против актера Анатолия Руденко, который сыграл в фильме «Триггер». Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Против Руденко возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. Ему грозит до трех лет тюрьмы. Сейчас его отпустили под обязательство о явке», — сообщает Shot. Руденко был задержан 18 января. Он ехал в машине, которую остановили, на пассажирском сиденье. Сотрудники полиции обратили внимание, что актер сильно нервничал. Прошел обыск, выяснилось, что под штанами Руденко скотчем был приклеен пакетик с 0,57 грамма мефедрона. Сам Руденко заявил, что нашел пакетик случайно, приняв его за отраву для собак. Ранее полковник МВД в отставке, член коллегии адвокатов Москвы Евгений Черноусов в разговоре с URA.RU заявил, что Руденко может избежать уголовного наказания. Для этого ему надо дать показания, что наркотики были приобретены для личного потребления, и начать сотрудничать со следствием.

Уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков было возбуждено против актера Анатолия Руденко, который сыграл в фильме «Триггер». Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Против Руденко возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении наркотиков без цели сбыта. Ему грозит до трех лет тюрьмы. Сейчас его отпустили под обязательство о явке», — сообщает Shot. Руденко был задержан 18 января. Он ехал в машине, которую остановили, на пассажирском сиденье. Сотрудники полиции обратили внимание, что актер сильно нервничал. Прошел обыск, выяснилось, что под штанами Руденко скотчем был приклеен пакетик с 0,57 грамма мефедрона. Сам Руденко заявил, что нашел пакетик случайно, приняв его за отраву для собак. Ранее полковник МВД в отставке, член коллегии адвокатов Москвы Евгений Черноусов в разговоре с URA.RU заявил, что Руденко может избежать уголовного наказания. Для этого ему надо дать показания, что наркотики были приобретены для личного потребления, и начать сотрудничать со следствием.