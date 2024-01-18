КПРФ рискует потерять фракцию в гордуме Кургана. Инсайд

19 января 2024 в 16:05 Размер текста - 17 +

Депутата гордумы от КПРФ Артура Пущина может оказаться некем заменить, если ему придется сдать мандат из-за обвинений в мошенничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганская КПРФ рискует остаться без фракции в городской думе Кургана из-за недостаточного количества человек в ней. Также, в случае, если депутат гордумы Артур Пущин лишится мандата из-за уголовного дела о мошенничестве, его будет некем заменить в думе. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. «Ярослав Андреев, который идет вслед за Пущиным, уже не является членом КПРФ и может не войти во фракцию, которая должна состоять минимум из 3-х человек. А еще, если он лишится мандата, однопартиец Сергей Федотов, который раньше шел с ним по спискам, не сможет заменить его, так как уже заседает в облдуме. Из 5 членов фракции КПРФ остается только Вера Овчинникова», — сообщает инсайдер. Также источники считают, что лишение Пущина мандата не должно стать помехой для КПРФ и говорят, что коммунисты могут «пойти на уступки» и предложить Андрееву занять место в думе в качестве сторонника партии. Корреспондент URA.RU связался с лидером курганского отделения КПРФ, депутатом облдумы Виктором Зыряновым, чтобы уточнить информацию о возможном отсутствии замены Пущина в гордуме, в случае лишения его мандата. «Приговор [о мошенничестве] в законную силу не вступил. Список кандидатов, которые баллотировались с ним на этом округе был сформирован. <…> Там не только Андреев. Гипотетические предположения давать не собираюсь», — заявил Зырянов. Также он отметил, что Пущин продолжает работать в думе, посещает заседания, и уточнил, что Федотов не принадлежал к округу, к которому относится депутат, обвиняемый в мошенничестве. Ранее URA.RU писало, что Пущин, осужденный за мошенничество, рискует лишиться мандата. Как сообщал источник, в случае, если приговор вступит в силу, прокуратура должна предложить депутатам рассмотреть вопрос о лишении мандата. Депутата ранее признали виновным в том, что он занял 460 тысяч рублей и не возвращал деньги гражданам. Во время займа он не упомянул, что его компания находилась в процедуре банкротства. Сам депутат вину не признал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганская КПРФ рискует остаться без фракции в городской думе Кургана из-за недостаточного количества человек в ней. Также, в случае, если депутат гордумы Артур Пущин лишится мандата из-за уголовного дела о мошенничестве, его будет некем заменить в думе. Об этом URA.RU сообщают источники, связанные с местными властями. «Ярослав Андреев, который идет вслед за Пущиным, уже не является членом КПРФ и может не войти во фракцию, которая должна состоять минимум из 3-х человек. А еще, если он лишится мандата, однопартиец Сергей Федотов, который раньше шел с ним по спискам, не сможет заменить его, так как уже заседает в облдуме. Из 5 членов фракции КПРФ остается только Вера Овчинникова», — сообщает инсайдер. Также источники считают, что лишение Пущина мандата не должно стать помехой для КПРФ и говорят, что коммунисты могут «пойти на уступки» и предложить Андрееву занять место в думе в качестве сторонника партии. Корреспондент URA.RU связался с лидером курганского отделения КПРФ, депутатом облдумы Виктором Зыряновым, чтобы уточнить информацию о возможном отсутствии замены Пущина в гордуме, в случае лишения его мандата. «Приговор [о мошенничестве] в законную силу не вступил. Список кандидатов, которые баллотировались с ним на этом округе был сформирован. <…> Там не только Андреев. Гипотетические предположения давать не собираюсь», — заявил Зырянов. Также он отметил, что Пущин продолжает работать в думе, посещает заседания, и уточнил, что Федотов не принадлежал к округу, к которому относится депутат, обвиняемый в мошенничестве. Ранее URA.RU писало, что Пущин, осужденный за мошенничество, рискует лишиться мандата. Как сообщал источник, в случае, если приговор вступит в силу, прокуратура должна предложить депутатам рассмотреть вопрос о лишении мандата. Депутата ранее признали виновным в том, что он занял 460 тысяч рублей и не возвращал деньги гражданам. Во время займа он не упомянул, что его компания находилась в процедуре банкротства. Сам депутат вину не признал.