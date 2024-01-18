18 января 2024

В Кургане на месяц перекроют участки двух дорог

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В Рябково на месяц закроют движение по улице Салавата Юлаева и переулку Попова (фото из архива) Фото:

В микрорайоне Рябково в Кургане из-за ремонта коллектора на месяц будет закрыто движение на участках двух дорог. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Водный союз».

«Для проведения работ по устранению аварийной ситуации на самотечном коллекторе диаметром 400 мм по улице Салавата Юлаева необходимо закрыть движение автотранспорта (на участке от жилого дома № 2А до жилого дома № 1А) и по переулку Попова (от жилого дома №12 до пересечения с улицей Салавата Юлаева). Ограничение проезда будет действовать с 09:00 21 января до 21:00 19 февраля 2024 года», — предупредили автомобилистов в «Водном союзе».

На ремонтируемом участке коллектора установят временную перекачивающую станцию для водоотведения. Раскопку огородят сеткой с сигнальными огнями, установят бетонные блоки. Коммунальщики просят водителей быть внимательными и осторожными при движении по указанным улицам и заранее планировать объездные маршруты. После завершения работ благоустройство планируют восстановить в «зимнем» варианте.

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В микрорайоне Рябково в Кургане из-за ремонта коллектора на месяц будет закрыто движение на участках двух дорог. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Водный союз». «Для проведения работ по устранению аварийной ситуации на самотечном коллекторе диаметром 400 мм по улице Салавата Юлаева необходимо закрыть движение автотранспорта (на участке от жилого дома № 2А до жилого дома № 1А) и по переулку Попова (от жилого дома №12 до пересечения с улицей Салавата Юлаева). Ограничение проезда будет действовать с 09:00 21 января до 21:00 19 февраля 2024 года», — предупредили автомобилистов в «Водном союзе». На ремонтируемом участке коллектора установят временную перекачивающую станцию для водоотведения. Раскопку огородят сеткой с сигнальными огнями, установят бетонные блоки. Коммунальщики просят водителей быть внимательными и осторожными при движении по указанным улицам и заранее планировать объездные маршруты. После завершения работ благоустройство планируют восстановить в «зимнем» варианте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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