В Кургане на месяц перекроют участки двух дорог

19 января 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

В Рябково на месяц закроют движение по улице Салавата Юлаева и переулку Попова (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В микрорайоне Рябково в Кургане из-за ремонта коллектора на месяц будет закрыто движение на участках двух дорог. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Водный союз». «Для проведения работ по устранению аварийной ситуации на самотечном коллекторе диаметром 400 мм по улице Салавата Юлаева необходимо закрыть движение автотранспорта (на участке от жилого дома № 2А до жилого дома № 1А) и по переулку Попова (от жилого дома №12 до пересечения с улицей Салавата Юлаева). Ограничение проезда будет действовать с 09:00 21 января до 21:00 19 февраля 2024 года», — предупредили автомобилистов в «Водном союзе». На ремонтируемом участке коллектора установят временную перекачивающую станцию для водоотведения. Раскопку огородят сеткой с сигнальными огнями, установят бетонные блоки. Коммунальщики просят водителей быть внимательными и осторожными при движении по указанным улицам и заранее планировать объездные маршруты. После завершения работ благоустройство планируют восстановить в «зимнем» варианте.

В микрорайоне Рябково в Кургане из-за ремонта коллектора на месяц будет закрыто движение на участках двух дорог. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Водный союз». «Для проведения работ по устранению аварийной ситуации на самотечном коллекторе диаметром 400 мм по улице Салавата Юлаева необходимо закрыть движение автотранспорта (на участке от жилого дома № 2А до жилого дома № 1А) и по переулку Попова (от жилого дома №12 до пересечения с улицей Салавата Юлаева). Ограничение проезда будет действовать с 09:00 21 января до 21:00 19 февраля 2024 года», — предупредили автомобилистов в «Водном союзе». На ремонтируемом участке коллектора установят временную перекачивающую станцию для водоотведения. Раскопку огородят сеткой с сигнальными огнями, установят бетонные блоки. Коммунальщики просят водителей быть внимательными и осторожными при движении по указанным улицам и заранее планировать объездные маршруты. После завершения работ благоустройство планируют восстановить в «зимнем» варианте.