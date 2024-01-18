18 января 2024

Пермская ученая рассказала, как улучшить память и работу мозга

© Служба новостей «URA.RU»
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Лекция Алексея Текслера первокурсникам ЮУрГУ. Челябинск, аудитория, лекция, университет, вуз, маски, институт, студенты, сон, спит, первокурсники, спящий студент
Полноценный сон помогает запоминать информацию Фото:

Чтобы укрепить свою память, нужно вести здоровый образ жизни и регулярно устраивать умственные тренировки. Это помогает качественно усваивать и запоминать информацию, рассказали в Пермском Политехе.

«Чтобы развить память, рекомендовано заучивать стихи, читать вслух, изучать иностранные языки. В качестве упражнения можно вспоминать события дня или просмотренный фильм, пересказывать прочитанную книгу. Полезно играть в интеллектуальные игры — пазлы, шахматы, головоломки, ребусы, слова, кроссворды. Для хорошей работы мозга необходимо обеспечить себе полноценное питание, сон и прогулки на свежем воздухе», — рассказала психолог и доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха Ольга Юрьева.

Она также добавила, что на память и работу мозга позитивно влияет полноценный сон. Во время него информация закрепляется, но, чтобы кратковременная память перешла в долговременную, необходимо повторить материал после пробуждения. Продолжительность сна на запоминание данных не влияет. Как показывают исследования, даже дневной сон длительностью в полчаса способствует усвоению информации, отмечают ученые. Ухудшить память могут алкоголь, курение, стресс и большое количество сладкого.

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Чтобы укрепить свою память, нужно вести здоровый образ жизни и регулярно устраивать умственные тренировки. Это помогает качественно усваивать и запоминать информацию, рассказали в Пермском Политехе. «Чтобы развить память, рекомендовано заучивать стихи, читать вслух, изучать иностранные языки. В качестве упражнения можно вспоминать события дня или просмотренный фильм, пересказывать прочитанную книгу. Полезно играть в интеллектуальные игры — пазлы, шахматы, головоломки, ребусы, слова, кроссворды. Для хорошей работы мозга необходимо обеспечить себе полноценное питание, сон и прогулки на свежем воздухе», — рассказала психолог и доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха Ольга Юрьева. Она также добавила, что на память и работу мозга позитивно влияет полноценный сон. Во время него информация закрепляется, но, чтобы кратковременная память перешла в долговременную, необходимо повторить материал после пробуждения. Продолжительность сна на запоминание данных не влияет. Как показывают исследования, даже дневной сон длительностью в полчаса способствует усвоению информации, отмечают ученые. Ухудшить память могут алкоголь, курение, стресс и большое количество сладкого.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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