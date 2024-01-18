Пермская ученая рассказала, как улучшить память и работу мозга

19 января 2024 в 14:47 Размер текста - 17 +

Полноценный сон помогает запоминать информацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Чтобы укрепить свою память, нужно вести здоровый образ жизни и регулярно устраивать умственные тренировки. Это помогает качественно усваивать и запоминать информацию, рассказали в Пермском Политехе. «Чтобы развить память, рекомендовано заучивать стихи, читать вслух, изучать иностранные языки. В качестве упражнения можно вспоминать события дня или просмотренный фильм, пересказывать прочитанную книгу. Полезно играть в интеллектуальные игры — пазлы, шахматы, головоломки, ребусы, слова, кроссворды. Для хорошей работы мозга необходимо обеспечить себе полноценное питание, сон и прогулки на свежем воздухе», — рассказала психолог и доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха Ольга Юрьева. Она также добавила, что на память и работу мозга позитивно влияет полноценный сон. Во время него информация закрепляется, но, чтобы кратковременная память перешла в долговременную, необходимо повторить материал после пробуждения. Продолжительность сна на запоминание данных не влияет. Как показывают исследования, даже дневной сон длительностью в полчаса способствует усвоению информации, отмечают ученые. Ухудшить память могут алкоголь, курение, стресс и большое количество сладкого.

Чтобы укрепить свою память, нужно вести здоровый образ жизни и регулярно устраивать умственные тренировки. Это помогает качественно усваивать и запоминать информацию, рассказали в Пермском Политехе. «Чтобы развить память, рекомендовано заучивать стихи, читать вслух, изучать иностранные языки. В качестве упражнения можно вспоминать события дня или просмотренный фильм, пересказывать прочитанную книгу. Полезно играть в интеллектуальные игры — пазлы, шахматы, головоломки, ребусы, слова, кроссворды. Для хорошей работы мозга необходимо обеспечить себе полноценное питание, сон и прогулки на свежем воздухе», — рассказала психолог и доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха Ольга Юрьева. Она также добавила, что на память и работу мозга позитивно влияет полноценный сон. Во время него информация закрепляется, но, чтобы кратковременная память перешла в долговременную, необходимо повторить материал после пробуждения. Продолжительность сна на запоминание данных не влияет. Как показывают исследования, даже дневной сон длительностью в полчаса способствует усвоению информации, отмечают ученые. Ухудшить память могут алкоголь, курение, стресс и большое количество сладкого.