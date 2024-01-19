В челябинском СИЗО умер экс-сотрудник полиции

19 января 2024 в 14:52 Размер текста - 17 +

Экс-сотрудник ДПС умер в следственном изоляторе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В СИЗО Магнитогорска (Челябинская область) при странных обстоятельствах скончался бывший сотрудник ДПС Варненского района Кайрат Адельбеков. Об этом сообщают сообщества в соцсети. «Экс-полицейский Кайрат Адельбеков, который был под следствием, попал в больницу из СИЗО с травмой почки. Врачи вернули его в изолятор, где он скончался», — сообщили в сообществе «АЧН». Супруга экс-полицейского Анара в паблике «Черное и белое Магнитогорск» сообщила, что ее муж, который находился в СИЗО Магнитогорска, с 29 декабря стал жаловаться на здоровье. Только 11 января его отвезли в больницу и тут же вернули в СИЗО. «Сказали, что ничего серьезного, застудил почки. А 14 января Кайрата госпитализировали с подозрением на перитонит, диагноз в итоге подтвердился», — рассказал женщина. В пресс-службе регионального главка МВД URA.RU прокомментировали, что Адельбеков был задержан вместе со вторым сотрудником службой безопасности полиции в прошлом году за непривлечение водителя к административной ответственности. Материалы были направлены в Следственный комитет, где было возбуждено и расследовалось уголовное дело. В ГУФСИН по Челябинской области на звонок URA.RU не ответили. В управлении СКР по региону от комментариев отказались По данным URA.RU, по поводу смерти экс-полицейского возбуждено уголовное дело. У него осталось трое детей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В СИЗО Магнитогорска (Челябинская область) при странных обстоятельствах скончался бывший сотрудник ДПС Варненского района Кайрат Адельбеков. Об этом сообщают сообщества в соцсети. «Экс-полицейский Кайрат Адельбеков, который был под следствием, попал в больницу из СИЗО с травмой почки. Врачи вернули его в изолятор, где он скончался», — сообщили в сообществе «АЧН». Супруга экс-полицейского Анара в паблике «Черное и белое Магнитогорск» сообщила, что ее муж, который находился в СИЗО Магнитогорска, с 29 декабря стал жаловаться на здоровье. Только 11 января его отвезли в больницу и тут же вернули в СИЗО. «Сказали, что ничего серьезного, застудил почки. А 14 января Кайрата госпитализировали с подозрением на перитонит, диагноз в итоге подтвердился», — рассказал женщина. В пресс-службе регионального главка МВД URA.RU прокомментировали, что Адельбеков был задержан вместе со вторым сотрудником службой безопасности полиции в прошлом году за непривлечение водителя к административной ответственности. Материалы были направлены в Следственный комитет, где было возбуждено и расследовалось уголовное дело. В ГУФСИН по Челябинской области на звонок URA.RU не ответили. В управлении СКР по региону от комментариев отказались По данным URA.RU, по поводу смерти экс-полицейского возбуждено уголовное дело. У него осталось трое детей.