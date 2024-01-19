В челябинском СИЗО умер экс-сотрудник полиции

В СИЗО Магнитогорска (Челябинская область) при странных обстоятельствах скончался бывший сотрудник ДПС Варненского района Кайрат Адельбеков. Об этом сообщают сообщества в соцсети.
«Экс-полицейский Кайрат Адельбеков, который был под следствием, попал в больницу из СИЗО с травмой почки. Врачи вернули его в изолятор, где он скончался», — сообщили в сообществе «АЧН».
Супруга экс-полицейского Анара в паблике «Черное и белое Магнитогорск» сообщила, что ее муж, который находился в СИЗО Магнитогорска, с 29 декабря стал жаловаться на здоровье. Только 11 января его отвезли в больницу и тут же вернули в СИЗО. «Сказали, что ничего серьезного, застудил почки. А 14 января Кайрата госпитализировали с подозрением на перитонит, диагноз в итоге подтвердился», — рассказал женщина.
В пресс-службе регионального главка МВД URA.RU прокомментировали, что Адельбеков был задержан вместе со вторым сотрудником службой безопасности полиции в прошлом году за непривлечение водителя к административной ответственности. Материалы были направлены в Следственный комитет, где было возбуждено и расследовалось уголовное дело.
В ГУФСИН по Челябинской области на звонок URA.RU не ответили. В управлении СКР по региону от комментариев отказались По данным URA.RU, по поводу смерти экс-полицейского возбуждено уголовное дело. У него осталось трое детей.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.