В ХМАО приедет звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов

Актер театра и кино Роман Мадянов, который известен ролью полковника Колобкова из сериала «Солдаты», приедет на творческую встречу с жителями Ханты-Мансийска. Посетители смогут задать артисту вопросы. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки, где пройдет мероприятие.
«Роман Мадянов — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России. Четырежды лауреат премии „Ника“ за лучшую мужскую роль второго плана. Лауреат премии „Золотой орел“ за лучшую мужскую роль», — говорится в сообщении.
Неформальная встреча с артистом пройдет в рамках проекта «Те самые люди». «Встреча — это возможность узнать о творческих профессиях в уютной атмосфере, вдохновиться и замотивироваться на творчество», — отметили организаторы. Вход на мероприятие свободный.
Ранее URA.RU рассказывало, что звезда мировой оперы Любовь Казарновская приезжала с визитом в Ханты-Мансийск. Она увиделась с жителями города и побывала на рабочей встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.
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