18 января 2024

В ХМАО приедет звезда сериала «Солдаты» Роман Мадянов

© Служба новостей «URA.RU»
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Роман Мадянов, известный ролью полковника Колобкова из сериала «Солдаты», встретится с жителями Ханты-Мансийска Фото:

Актер театра и кино Роман Мадянов, который известен ролью полковника Колобкова из сериала «Солдаты», приедет на творческую встречу с жителями Ханты-Мансийска. Посетители смогут задать артисту вопросы. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки, где пройдет мероприятие.

«Роман Мадянов — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России. Четырежды лауреат премии „Ника“ за лучшую мужскую роль второго плана. Лауреат премии „Золотой орел“ за лучшую мужскую роль», — говорится в сообщении.

Неформальная встреча с артистом пройдет в рамках проекта «Те самые люди». «Встреча — это возможность узнать о творческих профессиях в уютной атмосфере, вдохновиться и замотивироваться на творчество», — отметили организаторы. Вход на мероприятие свободный.

Ранее URA.RU рассказывало, что звезда мировой оперы Любовь Казарновская приезжала с визитом в Ханты-Мансийск. Она увиделась с жителями города и побывала на рабочей встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

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Актер театра и кино Роман Мадянов, который известен ролью полковника Колобкова из сериала «Солдаты», приедет на творческую встречу с жителями Ханты-Мансийска. Посетители смогут задать артисту вопросы. Информация об этом размещена на сайте концертной площадки, где пройдет мероприятие. «Роман Мадянов — советский и российский актер театра и кино, заслуженный артист России. Четырежды лауреат премии „Ника“ за лучшую мужскую роль второго плана. Лауреат премии „Золотой орел“ за лучшую мужскую роль», — говорится в сообщении. Неформальная встреча с артистом пройдет в рамках проекта «Те самые люди». «Встреча — это возможность узнать о творческих профессиях в уютной атмосфере, вдохновиться и замотивироваться на творчество», — отметили организаторы. Вход на мероприятие свободный. Ранее URA.RU рассказывало, что звезда мировой оперы Любовь Казарновская приезжала с визитом в Ханты-Мансийск. Она увиделась с жителями города и побывала на рабочей встрече с губернатором ХМАО Натальей Комаровой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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