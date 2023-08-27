В ХМАО приедет звезда мировой оперы Любовь Казарновская

Звезда мировой оперы Любовь Казарновская приедет на творческую встречу с жителями Ханты-Мансийска 1 сентября. Мероприятие пройдет на площадке концертно-развлекательного центра «Югра-Классик». Об этом представители Центра сообщили на своем сайте.
Оперная певица расскажет о своем творческом пути в арт-салоне КТЦ «Югра-Классик». В качестве приглашенного спикера также выступит супруг Казарновской — оперный импресарио Роберт Росцик. У посетителей будет возможность задать вопрос профессионалам.
Неформальная беседа с выдающимися деятелями культуры реализуется в рамках проекта «Те самые люди». «Встреча — это возможность узнать о творческих профессиях в уютной атмосфере, вдохновиться и замотивироваться на творчество», — отметили организаторы. Вход на мероприятие свободный.
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