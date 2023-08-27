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В ХМАО приедет звезда мировой оперы Любовь Казарновская

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральная репетиция детского хора в театре Оперы. Екатеринбург
Встреча с оперной певицей состоится 1 сентября в КТЦ «Югра-Классик» Фото:

Звезда мировой оперы Любовь Казарновская приедет на творческую встречу с жителями Ханты-Мансийска 1 сентября. Мероприятие пройдет на площадке концертно-развлекательного центра «Югра-Классик». Об этом представители Центра сообщили на своем сайте.

Оперная певица расскажет о своем творческом пути в арт-салоне КТЦ «Югра-Классик». В качестве приглашенного спикера также выступит супруг Казарновской — оперный импресарио Роберт Росцик. У посетителей будет возможность задать вопрос профессионалам.

Неформальная беседа с выдающимися деятелями культуры реализуется в рамках проекта «Те самые люди». «Встреча — это возможность узнать о творческих профессиях в уютной атмосфере, вдохновиться и замотивироваться на творчество», — отметили организаторы. Вход на мероприятие свободный.

Ранее URA.RU рассказывало, что театр Аллы Духовой TODES выступит с новой постановкой в Ханты-Мансийске. Новый спектакль «ИНЗЭНАЙТ» покажут 30 октября.

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Звезда мировой оперы Любовь Казарновская приедет на творческую встречу с жителями Ханты-Мансийска 1 сентября. Мероприятие пройдет на площадке концертно-развлекательного центра «Югра-Классик». Об этом представители Центра сообщили на своем сайте. Оперная певица расскажет о своем творческом пути в арт-салоне КТЦ «Югра-Классик». В качестве приглашенного спикера также выступит супруг Казарновской — оперный импресарио Роберт Росцик. У посетителей будет возможность задать вопрос профессионалам. Неформальная беседа с выдающимися деятелями культуры реализуется в рамках проекта «Те самые люди». «Встреча — это возможность узнать о творческих профессиях в уютной атмосфере, вдохновиться и замотивироваться на творчество», — отметили организаторы. Вход на мероприятие свободный. Ранее URA.RU рассказывало, что театр Аллы Духовой TODES выступит с новой постановкой в Ханты-Мансийске. Новый спектакль «ИНЗЭНАЙТ» покажут 30 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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