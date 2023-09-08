Губернатор ХМАО обсудила со звездой оперы Казарновской совместный проект

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела рабочую встречу с оперной певицей Любовью Казарновской. Глава региона рассказала, что в беседе обсуждалась идея создания совместного проекта «ОперАктив».
«Рабочая встреча с оперной певицей, общественным деятелем Любовью Казарновской. Обсудили проект „ОперАктив“», — написала губернатор в своем telegram-канале.
Комарова сказала, что важно создать условия для оперных исполнителей и зрителей в регионе. Она ожидает, что создание и развитие проекта «ОперАктив» будет способствовать этому. В свою очередь Казарновская отметила, что совместная работа позволит выявить молодые кадры из ХМАО, которые потенциально смогут стать популярными не только в России, но и в мире.
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