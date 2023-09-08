08 сентября 2023

Губернатор ХМАО обсудила со звездой оперы Казарновской совместный проект

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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, комарова наталья
В ХМАО нужно создать условия для исполнителей оперы и их зрителей, считает Комарова Фото:

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела рабочую встречу с оперной певицей Любовью Казарновской. Глава региона рассказала, что в беседе обсуждалась идея создания совместного проекта «ОперАктив».

«Рабочая встреча с оперной певицей, общественным деятелем Любовью Казарновской. Обсудили проект „ОперАктив“», — написала губернатор в своем telegram-канале.

Комарова сказала, что важно создать условия для оперных исполнителей и зрителей в регионе. Она ожидает, что создание и развитие проекта «ОперАктив» будет способствовать этому. В свою очередь Казарновская отметила, что совместная работа позволит выявить молодые кадры из ХМАО, которые потенциально смогут стать популярными не только в России, но и в мире.

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Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела рабочую встречу с оперной певицей Любовью Казарновской. Глава региона рассказала, что в беседе обсуждалась идея создания совместного проекта «ОперАктив». «Рабочая встреча с оперной певицей, общественным деятелем Любовью Казарновской. Обсудили проект „ОперАктив“», — написала губернатор в своем telegram-канале. Комарова сказала, что важно создать условия для оперных исполнителей и зрителей в регионе. Она ожидает, что создание и развитие проекта «ОперАктив» будет способствовать этому. В свою очередь Казарновская отметила, что совместная работа позволит выявить молодые кадры из ХМАО, которые потенциально смогут стать популярными не только в России, но и в мире.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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