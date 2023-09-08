Губернатор ХМАО обсудила со звездой оперы Казарновской совместный проект

09 сентября 2023 в 19:45 Размер текста - 17 +

В ХМАО нужно создать условия для исполнителей оперы и их зрителей, считает Комарова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела рабочую встречу с оперной певицей Любовью Казарновской. Глава региона рассказала, что в беседе обсуждалась идея создания совместного проекта «ОперАктив». «Рабочая встреча с оперной певицей, общественным деятелем Любовью Казарновской. Обсудили проект „ОперАктив“», — написала губернатор в своем telegram-канале. Комарова сказала, что важно создать условия для оперных исполнителей и зрителей в регионе. Она ожидает, что создание и развитие проекта «ОперАктив» будет способствовать этому. В свою очередь Казарновская отметила, что совместная работа позволит выявить молодые кадры из ХМАО, которые потенциально смогут стать популярными не только в России, но и в мире.

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова провела рабочую встречу с оперной певицей Любовью Казарновской. Глава региона рассказала, что в беседе обсуждалась идея создания совместного проекта «ОперАктив». «Рабочая встреча с оперной певицей, общественным деятелем Любовью Казарновской. Обсудили проект „ОперАктив“», — написала губернатор в своем telegram-канале. Комарова сказала, что важно создать условия для оперных исполнителей и зрителей в регионе. Она ожидает, что создание и развитие проекта «ОперАктив» будет способствовать этому. В свою очередь Казарновская отметила, что совместная работа позволит выявить молодые кадры из ХМАО, которые потенциально смогут стать популярными не только в России, но и в мире.