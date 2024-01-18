Мэрия Екатеринбурга накажет подрядчиков, которые саботировали уборку в праздники

19 января 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

В некоторых районах на уборку вывели всего 30% от общего числа техники Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Подрядчиков, которые не вывели снегоуборочную технику в новогодние праздники в Екатеринбурге, обещают наказать — в частности, отказавшись от их услуг. Об этом в ходе круглого стола, посвященного уборке города, заявил профильный вице-мэр Алексей Бубнов и привел в пример Чкаловское дорожно-эксплуатационное управление (ДЭУ), где в праздники вывели только 30% техники от общего объема. «Сами понимаете, что от услуг [подрядчиков] мы отказаться не можем. Мало компаний, которые занимаются таким. Но тем не менее, определенные рычаги есть — штрафы, внесение в реестр недобросовестных поставщиков», — заявил Бубнов. Директор Чкаловского дорожно-эксплуатационного управления Михаил Онегов, в свою очередь, рассказал, что каждому подрядчику, который не вывел технику в праздники, написали претензии и выписали штрафы. «Отправлены документы об одностороннем отказе (то есть расторжении контракта — прим. URA.RU) с дальнейшим внесением в реестр недобросовестных поставщиков», — поделился Онегов. Ранее Алексей Бубнов в ходе круглого стола заявил о том, что из-за осадков ситуация в городе в декабре была чрезвычайной. В Екатеринбурге тогда выпало рекордное количество снега.

Подрядчиков, которые не вывели снегоуборочную технику в новогодние праздники в Екатеринбурге, обещают наказать — в частности, отказавшись от их услуг. Об этом в ходе круглого стола, посвященного уборке города, заявил профильный вице-мэр Алексей Бубнов и привел в пример Чкаловское дорожно-эксплуатационное управление (ДЭУ), где в праздники вывели только 30% техники от общего объема. «Сами понимаете, что от услуг [подрядчиков] мы отказаться не можем. Мало компаний, которые занимаются таким. Но тем не менее, определенные рычаги есть — штрафы, внесение в реестр недобросовестных поставщиков», — заявил Бубнов. Директор Чкаловского дорожно-эксплуатационного управления Михаил Онегов, в свою очередь, рассказал, что каждому подрядчику, который не вывел технику в праздники, написали претензии и выписали штрафы. «Отправлены документы об одностороннем отказе (то есть расторжении контракта — прим. URA.RU) с дальнейшим внесением в реестр недобросовестных поставщиков», — поделился Онегов. Ранее Алексей Бубнов в ходе круглого стола заявил о том, что из-за осадков ситуация в городе в декабре была чрезвычайной. В Екатеринбурге тогда выпало рекордное количество снега.