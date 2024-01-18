Вице-мэр Бубнов: Екатеринбург был близок к чрезвычайной ситуации из-за осадков

19 января 2024 в 14:49 Размер текста - 17 +

В декабре в городе выпало рекордное количество снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ситуация в Екатеринбурге в декабре, когда выпала критическая норма снега, была близка к чрезвычайной. Об этом в ходе круглого стола в городской администрации заявил профильный вице-мэр Алексей Бубнов. «Ситуация была близкой к чрезвычайной, но ничего такого в этом нет. Живем на Урале», — заявил Бубнов. Он напомнил, что с начала сезона в городе выпал 151 мм снега. Это на 15-16% больше годовой нормы. Сезон, по словам Алексея Бубнова, может заканчиваться и в мае. Всего в распоряжении города 399 единиц уборочной техники, остальную привлекают у частных подрядчиков. При этом есть проблема с водителями. В частности, во время новогодних праздников на работу выходили не все. А если выделять на уборку города больше денег, придется урезать другие сферы, ведь бюджет города ограничен. Также Алексей Бубнов напомнил о том, что снегоуборочной технике очень мешают машины, припаркованные вдоль обочин. «Улица Радищева, например, в вечно припаркованных машинах. При этом если автомобиль припаркован без нарушений ПДД в парковочном кармане, с ним вообще ничего не сделать», — заявил Бубнов. Ранее на похожую проблему указывал мэр Алексей Орлов во время объезда районов.

Ситуация в Екатеринбурге в декабре, когда выпала критическая норма снега, была близка к чрезвычайной. Об этом в ходе круглого стола в городской администрации заявил профильный вице-мэр Алексей Бубнов. «Ситуация была близкой к чрезвычайной, но ничего такого в этом нет. Живем на Урале», — заявил Бубнов. Он напомнил, что с начала сезона в городе выпал 151 мм снега. Это на 15-16% больше годовой нормы. Сезон, по словам Алексея Бубнова, может заканчиваться и в мае. Всего в распоряжении города 399 единиц уборочной техники, остальную привлекают у частных подрядчиков. При этом есть проблема с водителями. В частности, во время новогодних праздников на работу выходили не все. А если выделять на уборку города больше денег, придется урезать другие сферы, ведь бюджет города ограничен. Также Алексей Бубнов напомнил о том, что снегоуборочной технике очень мешают машины, припаркованные вдоль обочин. «Улица Радищева, например, в вечно припаркованных машинах. При этом если автомобиль припаркован без нарушений ПДД в парковочном кармане, с ним вообще ничего не сделать», — заявил Бубнов. Ранее на похожую проблему указывал мэр Алексей Орлов во время объезда районов.