Политика В Кремле рассказали, почему немногие чиновники окунаются в купель с Путиным Песков: чиновники сами решают, окунаться в купель с Путиным или нет 19 января 2024 в 15:58 Размер текста - 17 + Дмитрий Песков заявил, что окунаться в прорубь — это личный вопрос каждого чиновника Фото: Владимир Андреев © URA.RU Окунаться или нет в прорубь на Крещение, следуя примеру президента России Владимира Путина, решают сами чиновники. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Это личное для каждого, поэтому каждый лично решает [окунуться в прорубь или нет]. Если у вас сведения только о главе Якутии Айсен Николаеве, то это не значит, что только им это ограничивается», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Николаев окунулся в при температуре минус 41 градус. Путин уже окунулся в прорубь. Песков заявил, что глава РФ традиционно совершает это каждый год. Окунаться или нет в прорубь на Крещение, следуя примеру президента России Владимира Путина, решают сами чиновники. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Это личное для каждого, поэтому каждый лично решает [окунуться в прорубь или нет]. Если у вас сведения только о главе Якутии Айсен Николаеве, то это не значит, что только им это ограничивается», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Николаев окунулся в при температуре минус 41 градус. Путин уже окунулся в прорубь. Песков заявил, что глава РФ традиционно совершает это каждый год. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям