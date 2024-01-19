В Кремле рассказали, почему немногие чиновники окунаются в купель с Путиным

Окунаться или нет в прорубь на Крещение, следуя примеру президента России Владимира Путина, решают сами чиновники. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.
«Это личное для каждого, поэтому каждый лично решает [окунуться в прорубь или нет]. Если у вас сведения только о главе Якутии Айсен Николаеве, то это не значит, что только им это ограничивается», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Николаев окунулся в при температуре минус 41 градус.
Путин уже окунулся в прорубь. Песков заявил, что глава РФ традиционно совершает это каждый год.
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