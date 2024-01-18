Пермский театр «У Моста» последний раз пьесу МакДонаха покажет в Петербурге

19 января 2024 в 15:29 Размер текста - 17 +

Театр «У Моста» прощается с одним из главных своих драматургов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пермский театр «У Моста», который стал первооткрывателем пьес Мартина МакДонаха в России, прекращает постановки по произведениям драматурга. Причина в окончании срока лицензии. Последний раз труппа даст выступление с пьесой ирландского автора на гастролях в Санкт-Петербурге в конце января. «31 января театр „У Моста“ в Санкт-Петербурге покажет психологический комикс „Безрукий из Спокэна“ М. МакДонаха! Последние показы в России!», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте». Худрук театра Сергей Федотов подтвердил «Российской газете», что это последний показ из-за окончания сроков лицензии. В Перми последний спектакль по пьесе МакДонаха прошел днем 19 января. Сергей Федотов познакомил российского зрителя с ирландцем МакДонахом в 2004 году, поставив пьесу «Сиротливый Запад». «У Моста» — единственный театр в мире, который поставил восемь пьес драматурга. Всего их написано девять. Ранее URA.RU рассказывало, что прекращает свое существование и пермский фестиваль Мартина МакДонаха, который проводил театр «У Моста» с 2014 года. Вместо него Федотов в октябре представит фестиваль «Фантасмагория».

Пермский театр «У Моста», который стал первооткрывателем пьес Мартина МакДонаха в России, прекращает постановки по произведениям драматурга. Причина в окончании срока лицензии. Последний раз труппа даст выступление с пьесой ирландского автора на гастролях в Санкт-Петербурге в конце января. «31 января театр „У Моста“ в Санкт-Петербурге покажет психологический комикс „Безрукий из Спокэна“ М. МакДонаха! Последние показы в России!», — говорится на странице театра в соцсети «ВКонтакте». Худрук театра Сергей Федотов подтвердил «Российской газете», что это последний показ из-за окончания сроков лицензии. В Перми последний спектакль по пьесе МакДонаха прошел днем 19 января. Сергей Федотов познакомил российского зрителя с ирландцем МакДонахом в 2004 году, поставив пьесу «Сиротливый Запад». «У Моста» — единственный театр в мире, который поставил восемь пьес драматурга. Всего их написано девять. Ранее URA.RU рассказывало, что прекращает свое существование и пермский фестиваль Мартина МакДонаха, который проводил театр «У Моста» с 2014 года. Вместо него Федотов в октябре представит фестиваль «Фантасмагория».