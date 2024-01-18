Тюменский ресторан после смены шеф-повара прошел отбор на гастрофестиваль

19 января 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Новая команда и новое меню тюменского ресторана позволили ему принять участие в фестивале сибирской кухни Фото: Денис Моргунов © URA.RU После смены шеф-повара тюменский ресторан «Арбат», на который жаловались гости, смог пройти отбор на участие в городском фестивале «Сибирь на вкус». Об этом URA.RU рассказал шеф-повар заведения Андрей Харт. Он также руководит кухней известного тюменского бара «Седло» — еще одного участника гастрофестиваля. «Было тяжело первое время совмещать работу в двух проектах, но помогла команда. Мы поменяли концепцию „Арбата“ и теперь больше реагируем на отзывы гостей, чаще ставя в меню те позиции, которые понравились. Фестиваль „Сибирь на вкус“ объединил два ресторана, в которых я работаю. Каждый внес свою лепту — в одном это больше что-то на углях, мясные блюда, а в другом — классика и десерты», — рассказал URA.RU шеф-повар Андрей Харт Фестиваль «Сибирь на вкус» продлится в Тюмени до 15 февраля. В нем принимают участие 30 ресторанов города. Самые популярные блюда войдут в меню тюменских заведений на постоянной основе. Ранее URA.RU писало о том, что до смены шеф-повара ресторан «Арбат» часто подвергался критике со стороны тюменцев.

После смены шеф-повара тюменский ресторан «Арбат», на который жаловались гости, смог пройти отбор на участие в городском фестивале «Сибирь на вкус». Об этом URA.RU рассказал шеф-повар заведения Андрей Харт. Он также руководит кухней известного тюменского бара «Седло» — еще одного участника гастрофестиваля. «Было тяжело первое время совмещать работу в двух проектах, но помогла команда. Мы поменяли концепцию „Арбата“ и теперь больше реагируем на отзывы гостей, чаще ставя в меню те позиции, которые понравились. Фестиваль „Сибирь на вкус“ объединил два ресторана, в которых я работаю. Каждый внес свою лепту — в одном это больше что-то на углях, мясные блюда, а в другом — классика и десерты», — рассказал URA.RU шеф-повар Андрей Харт Фестиваль «Сибирь на вкус» продлится в Тюмени до 15 февраля. В нем принимают участие 30 ресторанов города. Самые популярные блюда войдут в меню тюменских заведений на постоянной основе. Ранее URA.RU писало о том, что до смены шеф-повара ресторан «Арбат» часто подвергался критике со стороны тюменцев.