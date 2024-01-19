Курганский суд оштрафовал студента-мигранта после проверки полиции

Курганская полиция обнаружила иностранного студента-нарушителя Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Макушинский районный суд (Курганская область) признал молодого человека из среднеазиатской республики виновным в нарушении иммиграционных правил. Иностранец, приехавший в Россию на учебу, вовремя не прошел положенное медосвидетельствование. Информация о нарушителе поступила в суд от сотрудников местного отделения полиции. Данные опубликованы на сайте суда.

«В ходе проверки документов в здании МО МВД России „Макушинский“ установлен гражданин республики Таджикистан Н., который въехав на территорию РФ. 26.06.2023 года с целью „учеба“ <…>, не прошел в течение 30 календарных дней по истечении одного года со дня прохождения им ранее медицинского освидетельствования», — информирует организация. Молодого человека за нарушение закона оштрафовали на 3000 рублей.

Полицейские в ходе проверки выяснили, что у иностранца в ноябре прошлого года закончился срок действия теста на наркотики и тяжелые заболевания. Переоформить заключение медкомиссии он был должен в течение месяца, однако этого не сделал.

Мигрант свою вину признал и пообещал обратиться к медработникам в ближайшее время. Суд признал гр. Н. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ (уклонение от исполнения иммиграционных правил) и вынес наказание в виде штрафа.

Ранее URA.RU сообщало, что на курганской границе у мигрантов будут забирать паспорта. Санкции будут применять, если у иностранцев будут обнаружены поддельные документы.