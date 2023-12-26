26 декабря 2023

На курганской границе иностранцев будут лишать паспортов

В Курганской области мигрантов будут лишать паспортов за ошибки в документах
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывших мигрантов будут лишать паспортов РФ на госгранице Фото:

В Курганской области на государственной границе у бывших мигрантов могут изымать паспорта РФ в случае, если ими будут предъявлены недействительные документы. Об этом URA.RU cообщили в пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

«Вступили в силу изменения в Федеральный закон „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“. Регламентированы правила признания паспорта гражданина РФ недействительным и порядок изъятия таких документов. При предъявлении гражданами недействительных документов, подразделениям пограничного контроля разрешается отказывать в пропуске через госграницу и изымать паспорта», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Чтобы избежать сбойных ситуаций на пунктах пропуска и при планировании поездок за границу гражданам рекомендуют изучить новые правила и порядок въезда и выезда из России. Также в пограничном ведомстве напоминают о необходимости правильного заполнения реквизитов паспортов, актуального срока действия и отсутствия повреждений.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за преступления начали лишать гражданства РФ мигрантов. По данным УМВД региона, на рассмотрении находятся материалы в отношении 17 человек. Российские паспорта стали забирать у осужденных за изнасилование и распространение наркотиков.

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В Курганской области на государственной границе у бывших мигрантов могут изымать паспорта РФ в случае, если ими будут предъявлены недействительные документы. Об этом URA.RU cообщили в пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям. «Вступили в силу изменения в Федеральный закон „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“. Регламентированы правила признания паспорта гражданина РФ недействительным и порядок изъятия таких документов. При предъявлении гражданами недействительных документов, подразделениям пограничного контроля разрешается отказывать в пропуске через госграницу и изымать паспорта», — сообщили в пресс-службе ведомства. Чтобы избежать сбойных ситуаций на пунктах пропуска и при планировании поездок за границу гражданам рекомендуют изучить новые правила и порядок въезда и выезда из России. Также в пограничном ведомстве напоминают о необходимости правильного заполнения реквизитов паспортов, актуального срока действия и отсутствия повреждений. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области за преступления начали лишать гражданства РФ мигрантов. По данным УМВД региона, на рассмотрении находятся материалы в отношении 17 человек. Российские паспорта стали забирать у осужденных за изнасилование и распространение наркотиков.
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