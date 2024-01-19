В Пермском крае прекратили уголовное дело о неуплате миллиарда налогов

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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, скр, место происшествия
СК РФ по Пермскому краю прекратило дело о неуплате миллиарда налогов Фото:

Следственный комитет по Пермскому краю сообщает, что в отношении руководства молочного комбината прекратил уголовное дело о неуплате налогов свыше миллиарда рублей. Задолженность перед государством погашена в полном объеме.

«Бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму более 1 млрд 63 млн рублей. В связи с тем, что задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в бюджет Российской Федерации, а также пени и штрафы погашены в полном объеме уголовное преследование в отношении подозреваемых прекращено», — сказано на сайте ведомства.

По данным URA.RU речь идет об ООО «Юговской комбинат молочных продуктов». Ранее ФНС уличила предприятие в незаконном снижении ставки НДС при уплате налогов. В результате комбинат обязали выплатить недоимки на общую сумму более миллиарда рублей. ЮКМП попытался оспорить решение о доначислении большей части суммы в Арбитражном суде Пермского края и в апелляции, но они отказались удовлетворить иск. Арбитражный суд Уральского округа вернул дело на рассмотрение в первую инстанцию. Одновременно следователи возбудили в отношении неустановленных должностных лиц из руководства предприятия по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

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Следственный комитет по Пермскому краю сообщает, что в отношении руководства молочного комбината прекратил уголовное дело о неуплате налогов свыше миллиарда рублей. Задолженность перед государством погашена в полном объеме. «Бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму более 1 млрд 63 млн рублей. В связи с тем, что задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в бюджет Российской Федерации, а также пени и штрафы погашены в полном объеме уголовное преследование в отношении подозреваемых прекращено», — сказано на сайте ведомства. По данным URA.RU речь идет об ООО «Юговской комбинат молочных продуктов». Ранее ФНС уличила предприятие в незаконном снижении ставки НДС при уплате налогов. В результате комбинат обязали выплатить недоимки на общую сумму более миллиарда рублей. ЮКМП попытался оспорить решение о доначислении большей части суммы в Арбитражном суде Пермского края и в апелляции, но они отказались удовлетворить иск. Арбитражный суд Уральского округа вернул дело на рассмотрение в первую инстанцию. Одновременно следователи возбудили в отношении неустановленных должностных лиц из руководства предприятия по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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