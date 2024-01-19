В Пермском крае прекратили уголовное дело о неуплате миллиарда налогов

Следственный комитет по Пермскому краю сообщает, что в отношении руководства молочного комбината прекратил уголовное дело о неуплате налогов свыше миллиарда рублей. Задолженность перед государством погашена в полном объеме.
«Бюджетной системе Российской Федерации причинен ущерб на общую сумму более 1 млрд 63 млн рублей. В связи с тем, что задолженность по налогам, сборам и страховым взносам в бюджет Российской Федерации, а также пени и штрафы погашены в полном объеме уголовное преследование в отношении подозреваемых прекращено», — сказано на сайте ведомства.
По данным URA.RU речь идет об ООО «Юговской комбинат молочных продуктов». Ранее ФНС уличила предприятие в незаконном снижении ставки НДС при уплате налогов. В результате комбинат обязали выплатить недоимки на общую сумму более миллиарда рублей. ЮКМП попытался оспорить решение о доначислении большей части суммы в Арбитражном суде Пермского края и в апелляции, но они отказались удовлетворить иск. Арбитражный суд Уральского округа вернул дело на рассмотрение в первую инстанцию. Одновременно следователи возбудили в отношении неустановленных должностных лиц из руководства предприятия по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.
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