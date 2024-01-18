Из линейного отдела в Екатеринбурге сбежал преступник: Москва начала проверку

В управление на транспорте МВД России по УрФО нагрянула московская проверка. Она связана с побегом преступника, который умудрился удрать из линейного отдела. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к ведомству.
«В январе из линейного отдела на на станции Екатеринбург-Пассажирский сбежал задержанный. Он был в розыске за совершение тяжких преступлений, его поймали в Москве, привезли к нам и в кабинете пристегнули наручниками. И вот когда молодой следователь вышла (она ходила просить помощи руководства), жулик отстегнулся и «встал на ногу», — рассказал собеседник агентства.
После этого, по его словам, в управление нагрянула московская проверка. Также ситуацию изучает инспекция Управления на транспорте под руководством полковника внутренней службы Владислава Жалобина. Вопрос находится на контроле у руководства Главного транспортного управления в Москве.
«Отдел расположен в одном здании с управлением, но входы разные. И если в управлении на входе решетки как в ФСБ — мышь не проскочит, то в отделе вход свободный. И если в управлении защита в виде решеток нужна разве что от граждан, то в отделе сидят следователи, которые работают с преступниками. Начальник отдела много раз докладывал руководству и о некомплекте, и об отсутствии режима, но мер принято не было », — сказал источник.
«Действительно, 14 января в дневное время служебный кабинет линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский самовольно покинул задержанный по подозрению в совершении нескольких краж, ранее судимый местный житель 1988 г. р. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий в те же сутки он был пойман сотрудниками уголовного розыска, после чего помещен в ИВС. В настоящее время по решению суда он арестован и содержится в СИЗО», — прокомментировали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.
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