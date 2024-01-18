Из линейного отдела в Екатеринбурге сбежал преступник: Москва начала проверку

19 января 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Подозреваемый отстегнул наручник и сбежал из полиции Фото: Илья Московец © URA.RU В управление на транспорте МВД России по УрФО нагрянула московская проверка. Она связана с побегом преступника, который умудрился удрать из линейного отдела. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к ведомству. «В январе из линейного отдела на на станции Екатеринбург-Пассажирский сбежал задержанный. Он был в розыске за совершение тяжких преступлений, его поймали в Москве, привезли к нам и в кабинете пристегнули наручниками. И вот когда молодой следователь вышла (она ходила просить помощи руководства), жулик отстегнулся и «встал на ногу», — рассказал собеседник агентства. Новость по теме Из ключевого отдела полиции на ж/д станции Екатеринбурга уходят руководители После этого, по его словам, в управление нагрянула московская проверка. Также ситуацию изучает инспекция Управления на транспорте под руководством полковника внутренней службы Владислава Жалобина. Вопрос находится на контроле у руководства Главного транспортного управления в Москве. «Отдел расположен в одном здании с управлением, но входы разные. И если в управлении на входе решетки как в ФСБ — мышь не проскочит, то в отделе вход свободный. И если в управлении защита в виде решеток нужна разве что от граждан, то в отделе сидят следователи, которые работают с преступниками. Начальник отдела много раз докладывал руководству и о некомплекте, и об отсутствии режима, но мер принято не было », — сказал источник. «Действительно, 14 января в дневное время служебный кабинет линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский самовольно покинул задержанный по подозрению в совершении нескольких краж, ранее судимый местный житель 1988 г. р. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий в те же сутки он был пойман сотрудниками уголовного розыска, после чего помещен в ИВС. В настоящее время по решению суда он арестован и содержится в СИЗО», — прокомментировали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В управление на транспорте МВД России по УрФО нагрянула московская проверка. Она связана с побегом преступника, который умудрился удрать из линейного отдела. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к ведомству. «В январе из линейного отдела на на станции Екатеринбург-Пассажирский сбежал задержанный. Он был в розыске за совершение тяжких преступлений, его поймали в Москве, привезли к нам и в кабинете пристегнули наручниками. И вот когда молодой следователь вышла (она ходила просить помощи руководства), жулик отстегнулся и «встал на ногу», — рассказал собеседник агентства. После этого, по его словам, в управление нагрянула московская проверка. Также ситуацию изучает инспекция Управления на транспорте под руководством полковника внутренней службы Владислава Жалобина. Вопрос находится на контроле у руководства Главного транспортного управления в Москве. «Отдел расположен в одном здании с управлением, но входы разные. И если в управлении на входе решетки как в ФСБ — мышь не проскочит, то в отделе вход свободный. И если в управлении защита в виде решеток нужна разве что от граждан, то в отделе сидят следователи, которые работают с преступниками. Начальник отдела много раз докладывал руководству и о некомплекте, и об отсутствии режима, но мер принято не было », — сказал источник. «Действительно, 14 января в дневное время служебный кабинет линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский самовольно покинул задержанный по подозрению в совершении нескольких краж, ранее судимый местный житель 1988 г. р. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий в те же сутки он был пойман сотрудниками уголовного розыска, после чего помещен в ИВС. В настоящее время по решению суда он арестован и содержится в СИЗО», — прокомментировали в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО.