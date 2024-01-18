Свердловские прокуроры начали проверку из-за выброшенного из поезда кота Твикса

19 января 2024 в 16:22 Размер текста - 17 +

Кота Твикса разыскивает вся Россия (архивное фото) Фото: Jason Armstrong /Flickr Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после новостей о том, что из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург проводница выбросила кота Твикса, посчитав его бездомным. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в telegram-канале. «Организована проверка по сведениям, опубликованным в СМИ, о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. Будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении прокуроров. Кота выбросили из поезда в Кирове. Он выбрался из переноски, и проводница посчитала, что животное бездомное. При этом хозяин вез питомца по специальному билету. После обращения полиция провела проверку, но в возбуждении уголовного дело было отказано.

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после новостей о том, что из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург проводница выбросила кота Твикса, посчитав его бездомным. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в telegram-канале. «Организована проверка по сведениям, опубликованным в СМИ, о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. Будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении прокуроров. Кота выбросили из поезда в Кирове. Он выбрался из переноски, и проводница посчитала, что животное бездомное. При этом хозяин вез питомца по специальному билету. После обращения полиция провела проверку, но в возбуждении уголовного дело было отказано.