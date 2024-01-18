18 января 2024

Свердловские прокуроры начали проверку из-за выброшенного из поезда кота Твикса

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия от 25.08.2015. Зубы , кот, укус, клыки, pes
Кота Твикса разыскивает вся Россия (архивное фото) Фото:

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после новостей о том, что из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург проводница выбросила кота Твикса, посчитав его бездомным. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в telegram-канале.

«Организована проверка по сведениям, опубликованным в СМИ, о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. Будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении прокуроров.

Кота выбросили из поезда в Кирове. Он выбрался из переноски, и проводница посчитала, что животное бездомное. При этом хозяин вез питомца по специальному билету. После обращения полиция провела проверку, но в возбуждении уголовного дело было отказано.

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Свердловская транспортная прокуратура начала проверку после новостей о том, что из поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург проводница выбросила кота Твикса, посчитав его бездомным. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в telegram-канале. «Организована проверка по сведениям, опубликованным в СМИ, о ненадлежащем оказании услуг при перевозке животных в поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург. Будет дана оценка соблюдению законодательства о защите прав потребителей работниками железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении прокуроров. Кота выбросили из поезда в Кирове. Он выбрался из переноски, и проводница посчитала, что животное бездомное. При этом хозяин вез питомца по специальному билету. После обращения полиция провела проверку, но в возбуждении уголовного дело было отказано.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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