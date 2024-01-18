18 января 2024

В Тюмени расширят Старомосковский тракт

© Служба новостей «URA.RU»
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Администрация Тюмени разработала документацию по расширению до четырех полос Старотобольского тракта в районе Антипино Фото:

В Тюменской области расширят Старомосковский тракт. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Также здесь обустроят тротуары и освещение, сроки пока неизвестны.

«Проектная документация на реконструкцию Старомосковского тракта находится в стадии разработки. Проектом предусматривается расширение дороги, устройство тротуаров, наружного освещения остановочных комплексов в соответствии с требованиями технических регламентов», — сообщили в ГУС.

Ранее URA.RU писало, что власти расширят дорогу от Тюмени до Тобольска. Также планируется строительство строительство моста через Иртыш и развязки на повороте на Абалак.

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В Тюменской области расширят Старомосковский тракт. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Также здесь обустроят тротуары и освещение, сроки пока неизвестны. «Проектная документация на реконструкцию Старомосковского тракта находится в стадии разработки. Проектом предусматривается расширение дороги, устройство тротуаров, наружного освещения остановочных комплексов в соответствии с требованиями технических регламентов», — сообщили в ГУС. Ранее URA.RU писало, что власти расширят дорогу от Тюмени до Тобольска. Также планируется строительство строительство моста через Иртыш и развязки на повороте на Абалак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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