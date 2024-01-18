В Тюмени расширят Старомосковский тракт

Администрация Тюмени разработала документацию по расширению до четырех полос Старотобольского тракта в районе Антипино
В Тюменской области расширят Старомосковский тракт. Об этом сообщили в главном управлении строительства региона. Также здесь обустроят тротуары и освещение, сроки пока неизвестны.
«Проектная документация на реконструкцию Старомосковского тракта находится в стадии разработки. Проектом предусматривается расширение дороги, устройство тротуаров, наружного освещения остановочных комплексов в соответствии с требованиями технических регламентов», — сообщили в ГУС.
Ранее URA.RU писало, что власти расширят дорогу от Тюмени до Тобольска. Также планируется строительство строительство моста через Иртыш и развязки на повороте на Абалак.
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