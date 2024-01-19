Для исполнителя патриотических песен SHAMAN’а (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Кургане нет подходящего отеля, который соответствовал бы его райдеру. Певец может приехать в город и отыграть концерт без проживания. Корреспондент URA.RU проанализировала, как проходит подготовка к концерту SHAMAN’а в Кургане.
Согласно его райдеру, музыкант запрашивает у организаторов только пятизвездочные отели. «В Кургане нет отелей, которые соответствовали бы запросам SHAMAN’а. Но в городе есть четырехзвездочные апартаменты. Певец сможет остановиться и там, если согласится на изменения райдера», — рассказали журналисту источники, знакомые с шоубизнесом.
Весь райдер певца SHAMAN’а состоит из пятизвездочного отеля, номера класса люкс и кровати king size. Для проживания артисту нужен номер с включенным завтраком, прачечными и горничными службами. Также артист предпочитает передвигаться на транспорте Mercedes V-class с бронированными стеклами и классическим салоном (так называемый «диван»). Певцу в данном транспорте также необходимы матрас размером с диван, подушка и одеяло. Дронов также просит отдельное обеспечение транспортом для своей охраны. Они также должны сопровождать его в пути, но ехать в отдельной машине.
Корреспондент URA.RU связалась с местными четырехзвездочными отелями и гостиницами, дабы узнать про вероятное размещение популярного певца. Однако точную информацию о том, остановится ли Ярослав Дронов в курганских апартаментах — неизвестна. «Есть вероятность, что SHAMAN остановится в Тюмени, и поедет на концерт в Курган на минивэне. То есть он не будет проживать тут», — пояснили источники.
Ранее URA.RU писало, что курганцы раскупили почти все билеты на концерт Shaman’а. Самые дешевые билеты были раскуплены, оставалось чуть больше десяти билетов.
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