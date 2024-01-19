Певцу Shaman’у негде остановиться в Кургане на время своего концерта

19 января 2024 в 18:20 Размер текста - 17 +

Курганские отели не готовы принять у себя Shaman’a Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Для исполнителя патриотических песен SHAMAN’а (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Кургане нет подходящего отеля, который соответствовал бы его райдеру. Певец может приехать в город и отыграть концерт без проживания. Корреспондент URA.RU проанализировала, как проходит подготовка к концерту SHAMAN’а в Кургане. Согласно его райдеру, музыкант запрашивает у организаторов только пятизвездочные отели. «В Кургане нет отелей, которые соответствовали бы запросам SHAMAN’а. Но в городе есть четырехзвездочные апартаменты. Певец сможет остановиться и там, если согласится на изменения райдера», — рассказали журналисту источники, знакомые с шоубизнесом. Весь райдер певца SHAMAN’а состоит из пятизвездочного отеля, номера класса люкс и кровати king size. Для проживания артисту нужен номер с включенным завтраком, прачечными и горничными службами. Также артист предпочитает передвигаться на транспорте Mercedes V-class с бронированными стеклами и классическим салоном (так называемый «диван»). Певцу в данном транспорте также необходимы матрас размером с диван, подушка и одеяло. Дронов также просит отдельное обеспечение транспортом для своей охраны. Они также должны сопровождать его в пути, но ехать в отдельной машине. Корреспондент URA.RU связалась с местными четырехзвездочными отелями и гостиницами, дабы узнать про вероятное размещение популярного певца. Однако точную информацию о том, остановится ли Ярослав Дронов в курганских апартаментах — неизвестна. «Есть вероятность, что SHAMAN остановится в Тюмени, и поедет на концерт в Курган на минивэне. То есть он не будет проживать тут», — пояснили источники. Ранее URA.RU писало, что курганцы раскупили почти все билеты на концерт Shaman’а. Самые дешевые билеты были раскуплены, оставалось чуть больше десяти билетов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Для исполнителя патриотических песен SHAMAN’а (настоящее имя — Ярослав Дронов) в Кургане нет подходящего отеля, который соответствовал бы его райдеру. Певец может приехать в город и отыграть концерт без проживания. Корреспондент URA.RU проанализировала, как проходит подготовка к концерту SHAMAN’а в Кургане. Согласно его райдеру, музыкант запрашивает у организаторов только пятизвездочные отели. «В Кургане нет отелей, которые соответствовали бы запросам SHAMAN’а. Но в городе есть четырехзвездочные апартаменты. Певец сможет остановиться и там, если согласится на изменения райдера», — рассказали журналисту источники, знакомые с шоубизнесом. Весь райдер певца SHAMAN’а состоит из пятизвездочного отеля, номера класса люкс и кровати king size. Для проживания артисту нужен номер с включенным завтраком, прачечными и горничными службами. Также артист предпочитает передвигаться на транспорте Mercedes V-class с бронированными стеклами и классическим салоном (так называемый «диван»). Певцу в данном транспорте также необходимы матрас размером с диван, подушка и одеяло. Дронов также просит отдельное обеспечение транспортом для своей охраны. Они также должны сопровождать его в пути, но ехать в отдельной машине. Корреспондент URA.RU связалась с местными четырехзвездочными отелями и гостиницами, дабы узнать про вероятное размещение популярного певца. Однако точную информацию о том, остановится ли Ярослав Дронов в курганских апартаментах — неизвестна. «Есть вероятность, что SHAMAN остановится в Тюмени, и поедет на концерт в Курган на минивэне. То есть он не будет проживать тут», — пояснили источники. Ранее URA.RU писало, что курганцы раскупили почти все билеты на концерт Shaman’а. Самые дешевые билеты были раскуплены, оставалось чуть больше десяти билетов.