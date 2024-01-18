18 января 2024

В Салехарде ехавшая на выезд пожарная машина снесла легковушку. Видео

На перекрестке Игарская и Шалагина в Салехарде машина МЧС влетела в легковушку
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина МЧС ехала со спецсигналами (архивное фото) Фото:

На перекрестке улиц Игарская и Шалагина в Салехарде пожарная машина, двигавшаяся на вызов, сбила легковой автомобиль. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

«Cпецтранспорт ехал на вызов. Звуковые сигналы и маячки были включены», — пояснили агентству в пресс-службе ведомства. На видео легковушка совершает маневр, не убедившись в отсутствии помех и ее сбивает машина МЧС, от столкновения оба автомобиля отбрасывает на обочины.

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На перекрестке улиц Игарская и Шалагина в Салехарде пожарная машина, двигавшаяся на вызов, сбила легковой автомобиль. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу. «Cпецтранспорт ехал на вызов. Звуковые сигналы и маячки были включены», — пояснили агентству в пресс-службе ведомства. На видео легковушка совершает маневр, не убедившись в отсутствии помех и ее сбивает машина МЧС, от столкновения оба автомобиля отбрасывает на обочины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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