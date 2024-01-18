Машина МЧС ехала со спецсигналами (архивное фото)
На перекрестке улиц Игарская и Шалагина в Салехарде пожарная машина, двигавшаяся на вызов, сбила легковой автомобиль. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
«Cпецтранспорт ехал на вызов. Звуковые сигналы и маячки были включены», — пояснили агентству в пресс-службе ведомства. На видео легковушка совершает маневр, не убедившись в отсутствии помех и ее сбивает машина МЧС, от столкновения оба автомобиля отбрасывает на обочины.
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