На горнолыжном комплексе в Губахе отключили канатную дорогу

Канатную дорогу отключили на несколько часов
В Пермском крае на горнолыжном комплексе «Губаха» отключили канатную дорогу. Причиной остановки работы комплекса стал сильный ветер.
«В связи с сильными порывами ветра в 16 часов произойдет отключение кресельной канатной дороги ориентировочно на 2 часа», — сообщили в группе горнолыжного центра в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что в 18:00 работу подъемника планируют снова возобновить.
Ранее URA.RU рассказало, что из-за потепления в Перми закроют ледовый городок. Как пояснил мэр города, эксплуатировать ледяные сооружения можно только при -4 градусах и холоднее.
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