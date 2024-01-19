На горнолыжном комплексе в Губахе отключили канатную дорогу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Горнолыжный центр Губаха. Пермь, зож, сноуборд, горные лыжи, активный отдых, ГЛЦ Губаха, гора крестовая, трассы глц губаха
Канатную дорогу отключили на несколько часов Фото:

В Пермском крае на горнолыжном комплексе «Губаха» отключили канатную дорогу. Причиной остановки работы комплекса стал сильный ветер.

«В связи с сильными порывами ветра в 16 часов произойдет отключение кресельной канатной дороги ориентировочно на 2 часа», — сообщили в группе горнолыжного центра в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что в 18:00 работу подъемника планируют снова возобновить.

Ранее URA.RU рассказало, что из-за потепления в Перми закроют ледовый городок. Как пояснил мэр города, эксплуатировать ледяные сооружения можно только при -4 градусах и холоднее.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае на горнолыжном комплексе «Губаха» отключили канатную дорогу. Причиной остановки работы комплекса стал сильный ветер. «В связи с сильными порывами ветра в 16 часов произойдет отключение кресельной канатной дороги ориентировочно на 2 часа», — сообщили в группе горнолыжного центра в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что в 18:00 работу подъемника планируют снова возобновить. Ранее URA.RU рассказало, что из-за потепления в Перми закроют ледовый городок. Как пояснил мэр города, эксплуатировать ледяные сооружения можно только при -4 градусах и холоднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...