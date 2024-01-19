Уехавший из страны пермский депутат Медведев собирается на заседание думы

19 января 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

Сергей Медведев собирается на заседание думы Фото: Сергей Русанов © URA.RU Покинувший Россию, после размещения хамского пост в социальной сети «Вконтакте» с критикой СВО и президента, депутат Пермской городской думы допускает, что приедет на пленарное заседание думы 23 января. Рассказал Сергей Медведев корреспонденту URA.RU. «Пленарное заседание в ближайший вторник, не хотелось бы пропустить. Так как это будет первый пропуск за всю работу в думе, но прямых переговоров с силовыми структурами края еще не было, да собственно решение будет зависеть не от них. Поэтому я не спешу вернуться, но это в принципе возможно» — сказал Медведев. URA.RU сообщало, что Сергей Медведев считает, что уголовное дело в отношении него не будет возбуждено. Беглый депутат отметил, что не общался лично с силовыми структурами. После скандальной публикации центральный аппарат КПРФ потребовал убрать Медведева из партии. Позже стало известно, что депутат сохранит мандат, однако он покинул страну.

Покинувший Россию, после размещения хамского пост в социальной сети «Вконтакте» с критикой СВО и президента, депутат Пермской городской думы допускает, что приедет на пленарное заседание думы 23 января. Рассказал Сергей Медведев корреспонденту URA.RU. «Пленарное заседание в ближайший вторник, не хотелось бы пропустить. Так как это будет первый пропуск за всю работу в думе, но прямых переговоров с силовыми структурами края еще не было, да собственно решение будет зависеть не от них. Поэтому я не спешу вернуться, но это в принципе возможно» — сказал Медведев. URA.RU сообщало, что Сергей Медведев считает, что уголовное дело в отношении него не будет возбуждено. Беглый депутат отметил, что не общался лично с силовыми структурами. После скандальной публикации центральный аппарат КПРФ потребовал убрать Медведева из партии. Позже стало известно, что депутат сохранит мандат, однако он покинул страну.