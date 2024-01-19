Скандальный пермский депутат Медведев подтвердил, что уехал из страны

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7 заседание Пермской городской думы VII созыва. Пермь, медведев сергей
Сергей Медведев подтвердил уехал из России Фото:

Разместивший хамский пост с критикой СВО в соцсети «ВКонтакте» депутат гордумы Перми Сергей Медведев впервые признался, что уехал из России. В беседе с URA.RU он заявил, что это не на всегда.

«Меня в России нет. На данный момент мне кажется, все происходящее временно. Переезжать в планы не входило. Посмотрю, как будут разворачиваться события», — рассказал Сергей Медведев.

Он сообщил, что уехал один, с супругой он развелся в декабре. При этом Медведев уверен, что не понесет уголовной ответственности за свой хамский пост. По его данным, такая резолюция якобы пришла пермским силовикам из Москвы. Сергей Медведев выступил с критикой СВО и политики государства 31 декабря. Скандальный пост привлек внимание ЦК КПРФ, Медведева исключили из партии и из фракции в гордуме. В минувшие выходные он уехал из страны, но сам депутат это отрицал. По слова депутата сейчас он в Казахстане. Предполагают, что он делает визу, чтобы направиться в Европу, где может примкнуть к оппозиционной команде экс-депутата Удмуртии Сергея Антонова.

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Разместивший хамский пост с критикой СВО в соцсети «ВКонтакте» депутат гордумы Перми Сергей Медведев впервые признался, что уехал из России. В беседе с URA.RU он заявил, что это не на всегда. «Меня в России нет. На данный момент мне кажется, все происходящее временно. Переезжать в планы не входило. Посмотрю, как будут разворачиваться события», — рассказал Сергей Медведев. Он сообщил, что уехал один, с супругой он развелся в декабре. При этом Медведев уверен, что не понесет уголовной ответственности за свой хамский пост. По его данным, такая резолюция якобы пришла пермским силовикам из Москвы. Сергей Медведев выступил с критикой СВО и политики государства 31 декабря. Скандальный пост привлек внимание ЦК КПРФ, Медведева исключили из партии и из фракции в гордуме. В минувшие выходные он уехал из страны, но сам депутат это отрицал. По слова депутата сейчас он в Казахстане. Предполагают, что он делает визу, чтобы направиться в Европу, где может примкнуть к оппозиционной команде экс-депутата Удмуртии Сергея Антонова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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