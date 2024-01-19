Скандальный пермский депутат Медведев подтвердил, что уехал из страны

19 января 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Сергей Медведев подтвердил уехал из России Фото: Сергей Русанов © URA.RU Разместивший хамский пост с критикой СВО в соцсети «ВКонтакте» депутат гордумы Перми Сергей Медведев впервые признался, что уехал из России. В беседе с URA.RU он заявил, что это не на всегда. «Меня в России нет. На данный момент мне кажется, все происходящее временно. Переезжать в планы не входило. Посмотрю, как будут разворачиваться события», — рассказал Сергей Медведев. Он сообщил, что уехал один, с супругой он развелся в декабре. При этом Медведев уверен, что не понесет уголовной ответственности за свой хамский пост. По его данным, такая резолюция якобы пришла пермским силовикам из Москвы. Сергей Медведев выступил с критикой СВО и политики государства 31 декабря. Скандальный пост привлек внимание ЦК КПРФ, Медведева исключили из партии и из фракции в гордуме. В минувшие выходные он уехал из страны, но сам депутат это отрицал. По слова депутата сейчас он в Казахстане. Предполагают, что он делает визу, чтобы направиться в Европу, где может примкнуть к оппозиционной команде экс-депутата Удмуртии Сергея Антонова.

Разместивший хамский пост с критикой СВО в соцсети «ВКонтакте» депутат гордумы Перми Сергей Медведев впервые признался, что уехал из России. В беседе с URA.RU он заявил, что это не на всегда. «Меня в России нет. На данный момент мне кажется, все происходящее временно. Переезжать в планы не входило. Посмотрю, как будут разворачиваться события», — рассказал Сергей Медведев. Он сообщил, что уехал один, с супругой он развелся в декабре. При этом Медведев уверен, что не понесет уголовной ответственности за свой хамский пост. По его данным, такая резолюция якобы пришла пермским силовикам из Москвы. Сергей Медведев выступил с критикой СВО и политики государства 31 декабря. Скандальный пост привлек внимание ЦК КПРФ, Медведева исключили из партии и из фракции в гордуме. В минувшие выходные он уехал из страны, но сам депутат это отрицал. По слова депутата сейчас он в Казахстане. Предполагают, что он делает визу, чтобы направиться в Европу, где может примкнуть к оппозиционной команде экс-депутата Удмуртии Сергея Антонова.