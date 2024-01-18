Самые популярные преступления в ЯНАО за прошедший год

Прокуратура ЯНАО сообщила о самых распространенных преступлениях в 2023 году

19 января 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Разбойные нападения в ЯНАО заняли последнее место в статистике преступлений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ЯНАО за 2023 год произошло 7646 преступлений различной направленности, больше всего случаев приходится на мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Данные URA.RU предоставили в пресс-службе прокуратуры округа. Преступления по степени тяжести: Особо тяжкие — 1275, рост составил 68%;

Тяжкие — 1746, рост составил 22,6%;

Средней тяжести — 1323, количество увеличилось на 21%;

Небольшой тяжести — 3302, снижение составило 2,3%. По разновидности: Больше всего в ушедшем году зарегистрировано преступлений, связанных с мошенничеством (1762 случая) и незаконным оборотом наркотиков (1473 случая). Рост статистики преступлений в сфере наркоторговли связан с тем, что с лета 2022 года изменилась методика подсчета таких дел, теперь за каждую «закладку» на гражданина заводится отдельное уголовное дело. На третьем месте идут кражи (1389 случаев, по 909 из них заведены уголовные дела). Преступления экономической направленности увеличились на 2,1% (298 случаев), при этом снизилось число тяжких и особо тяжких экономических преступлений. Также было зафиксировано 78 преступлений коррупционной направленности, что соответствует уровню 2022 года, из них увеличилось число преступлений, связанных с дачей и получением взяток. В округе сократилось причинение тяжкого вреда здоровью на 14,6%, зарегистрировано 88 случаев, из них 12 привели к смертельному исходу. Количество убийств осталось на уровне 2022 года (38 случаев). Самыми редкими преступлениями стали поджоги (16 случаев) и разбойные нападения (5 случаев). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ЯНАО за 2023 год произошло 7646 преступлений различной направленности, больше всего случаев приходится на мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Данные URA.RU предоставили в пресс-службе прокуратуры округа. Больше всего в ушедшем году зарегистрировано преступлений, связанных с мошенничеством (1762 случая) и незаконным оборотом наркотиков (1473 случая). Рост статистики преступлений в сфере наркоторговли связан с тем, что с лета 2022 года изменилась методика подсчета таких дел, теперь за каждую «закладку» на гражданина заводится отдельное уголовное дело. На третьем месте идут кражи (1389 случаев, по 909 из них заведены уголовные дела). Преступления экономической направленности увеличились на 2,1% (298 случаев), при этом снизилось число тяжких и особо тяжких экономических преступлений. Также было зафиксировано 78 преступлений коррупционной направленности, что соответствует уровню 2022 года, из них увеличилось число преступлений, связанных с дачей и получением взяток. В округе сократилось причинение тяжкого вреда здоровью на 14,6%, зарегистрировано 88 случаев, из них 12 привели к смертельному исходу. Количество убийств осталось на уровне 2022 года (38 случаев). Самыми редкими преступлениями стали поджоги (16 случаев) и разбойные нападения (5 случаев).