Два самолета не могут вылететь из пермского аэропорта. Скрин

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, кольцово, хвост самолета, самолет
Рейсы задерживаются в Перми Фото:

В пермскому аэропорту «Большое Савино» задерживается вылет двух рейсов. Пассажиры до Нарьян-Мара уже больше часа сидят в самолете в ожидании взлета. Путешествующие в Новосибирск задержатся на три часа. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

«Рейс 7R 844 Нарьян-Мар. Время вылета по расписанию — 16:30. Посадка завершена. Рейс S7 5040 Новосибирск Время вылета по расписанию — 17:25. Расчетное — 20:20», — указано на табло.

В Перми днем 19 января начался мощный снегопад и ветер. Город сковали 10-бальные пробки. На горнолыжном комплексе «Губаха» из-за сильного ветра отключили канатную дорогу.

Табло аэропорта Перми
Табло аэропорта Перми

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В пермскому аэропорту «Большое Савино» задерживается вылет двух рейсов. Пассажиры до Нарьян-Мара уже больше часа сидят в самолете в ожидании взлета. Путешествующие в Новосибирск задержатся на три часа. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта. «Рейс 7R 844 Нарьян-Мар. Время вылета по расписанию — 16:30. Посадка завершена. Рейс S7 5040 Новосибирск Время вылета по расписанию — 17:25. Расчетное — 20:20», — указано на табло. В Перми днем 19 января начался мощный снегопад и ветер. Город сковали 10-бальные пробки. На горнолыжном комплексе «Губаха» из-за сильного ветра отключили канатную дорогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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