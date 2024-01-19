Рейсы задерживаются в Перми
В пермскому аэропорту «Большое Савино» задерживается вылет двух рейсов. Пассажиры до Нарьян-Мара уже больше часа сидят в самолете в ожидании взлета. Путешествующие в Новосибирск задержатся на три часа. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.
«Рейс 7R 844 Нарьян-Мар. Время вылета по расписанию — 16:30. Посадка завершена. Рейс S7 5040 Новосибирск Время вылета по расписанию — 17:25. Расчетное — 20:20», — указано на табло.
В Перми днем 19 января начался мощный снегопад и ветер. Город сковали 10-бальные пробки. На горнолыжном комплексе «Губаха» из-за сильного ветра отключили канатную дорогу.
Табло аэропорта Перми
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