Мигранты бегут из Тюменской области

В Тюменской области начался отток мигрантов

19 января 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Нелегальные мигранты массово уезжают из Тюменской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из Тюменской области массово уезжают мигранты, приехавшие в Россию из стран ближнего зарубежья. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, это связано с тем, что в регионе был усилен контроль над иностранцами со стороны силовиков. «В Тюменской области регулярно проходят профилактические рейды по мигрантам. Во время которых, в частности, силовики проверяют законность пребывания иностранцев на территории России. Нелегалов выдворяют за пределы РФ», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что некоторые иностранцы уехали из Тюменской области на фоне проблем с поиском работы. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор запретил иностранцам, работающим по патентам, быть водителями такси в 2024 году. Мигрантам также нельзя управлять транспортом, задействованным в городских и пригородных пассажироперевозках.

Из Тюменской области массово уезжают мигранты, приехавшие в Россию из стран ближнего зарубежья. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, это связано с тем, что в регионе был усилен контроль над иностранцами со стороны силовиков. «В Тюменской области регулярно проходят профилактические рейды по мигрантам. Во время которых, в частности, силовики проверяют законность пребывания иностранцев на территории России. Нелегалов выдворяют за пределы РФ», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что некоторые иностранцы уехали из Тюменской области на фоне проблем с поиском работы. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор запретил иностранцам, работающим по патентам, быть водителями такси в 2024 году. Мигрантам также нельзя управлять транспортом, задействованным в городских и пригородных пассажироперевозках.