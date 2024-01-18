18 января 2024

Мигранты бегут из Тюменской области

В Тюменской области начался отток мигрантов
© Служба новостей «URA.RU»
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Беспорядки на Овощебазе №4. Екатеринбург, мигранты
Нелегальные мигранты массово уезжают из Тюменской области Фото:

Из Тюменской области массово уезжают мигранты, приехавшие в Россию из стран ближнего зарубежья. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, это связано с тем, что в регионе был усилен контроль над иностранцами со стороны силовиков.

«В Тюменской области регулярно проходят профилактические рейды по мигрантам. Во время которых, в частности, силовики проверяют законность пребывания иностранцев на территории России. Нелегалов выдворяют за пределы РФ», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что некоторые иностранцы уехали из Тюменской области на фоне проблем с поиском работы. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.

Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор запретил иностранцам, работающим по патентам, быть водителями такси в 2024 году. Мигрантам также нельзя управлять транспортом, задействованным в городских и пригородных пассажироперевозках.

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Из Тюменской области массово уезжают мигранты, приехавшие в Россию из стран ближнего зарубежья. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, это связано с тем, что в регионе был усилен контроль над иностранцами со стороны силовиков. «В Тюменской области регулярно проходят профилактические рейды по мигрантам. Во время которых, в частности, силовики проверяют законность пребывания иностранцев на территории России. Нелегалов выдворяют за пределы РФ», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности. Он добавил, что некоторые иностранцы уехали из Тюменской области на фоне проблем с поиском работы. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор запретил иностранцам, работающим по патентам, быть водителями такси в 2024 году. Мигрантам также нельзя управлять транспортом, задействованным в городских и пригородных пассажироперевозках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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