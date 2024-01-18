Мигранты бегут из Тюменской области

Из Тюменской области массово уезжают мигранты, приехавшие в Россию из стран ближнего зарубежья. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, это связано с тем, что в регионе был усилен контроль над иностранцами со стороны силовиков.
«В Тюменской области регулярно проходят профилактические рейды по мигрантам. Во время которых, в частности, силовики проверяют законность пребывания иностранцев на территории России. Нелегалов выдворяют за пределы РФ», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.
Он добавил, что некоторые иностранцы уехали из Тюменской области на фоне проблем с поиском работы. Комментарии правоохранительных структур ожидаются.
Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор запретил иностранцам, работающим по патентам, быть водителями такси в 2024 году. Мигрантам также нельзя управлять транспортом, задействованным в городских и пригородных пассажироперевозках.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.