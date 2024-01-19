В Перми резко взлетели цены на такси. Скриншот

В Перми цены на такси выросли в два раза

19 января 2024 в 18:11 Размер текста - 17 +

«Яндекс Go» повысило цены из-за плохой погоды Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми стоимость поездок на такси выросла почти в два раза. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Стоимость поездки от ул. Куйбышева, 50 до ул. Пушкарская, 81 — 472 рубля. Обычно в это время цены на такси по этому же маршруту не более 240 рублей», — рассказала пермячка. Читатели отметили, что также повысилась стоимость поездок в другие части города. Чтобы доехать от стадиона «Динамо» до улицы Плеханова придется заплатить 428 рублей, а не 250 рублей. От торгового центра «Семь Пятниц» до микрорайона Парковый сервис «Яндекс Go» просит 504 рубля. В другое время поездка обходится в 270 рублей. В приложении «Яндекс Go» сказано, что тарифы на перевозки увеличены из-за плохой погоды и маленького количества машин на линии. Ранее стало известно, что из-за сильного ветра на горнолыжном комплексе «Губаха» отключили канатную дорогу. А в аэропорту «Большое Савино» задержали два рейса. Обычно поездка стоит 240 рублей Скриншот из приложения «Яндекс Go»

В Перми стоимость поездок на такси выросла почти в два раза. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Стоимость поездки от ул. Куйбышева, 50 до ул. Пушкарская, 81 — 472 рубля. Обычно в это время цены на такси по этому же маршруту не более 240 рублей», — рассказала пермячка. Читатели отметили, что также повысилась стоимость поездок в другие части города. Чтобы доехать от стадиона «Динамо» до улицы Плеханова придется заплатить 428 рублей, а не 250 рублей. От торгового центра «Семь Пятниц» до микрорайона Парковый сервис «Яндекс Go» просит 504 рубля. В другое время поездка обходится в 270 рублей. В приложении «Яндекс Go» сказано, что тарифы на перевозки увеличены из-за плохой погоды и маленького количества машин на линии. Ранее стало известно, что из-за сильного ветра на горнолыжном комплексе «Губаха» отключили канатную дорогу. А в аэропорту «Большое Савино» задержали два рейса.