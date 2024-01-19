В Перми резко взлетели цены на такси. Скриншот

В Перми цены на такси выросли в два раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Такси. Тюмень, такси, taxi
«Яндекс Go» повысило цены из-за плохой погоды Фото:

В Перми стоимость поездок на такси выросла почти в два раза. Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Стоимость поездки от ул. Куйбышева, 50 до ул. Пушкарская, 81 — 472 рубля. Обычно в это время цены на такси по этому же маршруту не более 240 рублей», — рассказала пермячка.

Читатели отметили, что также повысилась стоимость поездок в другие части города. Чтобы доехать от стадиона «Динамо» до улицы Плеханова придется заплатить 428 рублей, а не 250 рублей. От торгового центра «Семь Пятниц» до микрорайона Парковый сервис «Яндекс Go» просит 504 рубля. В другое время поездка обходится в 270 рублей. В приложении «Яндекс Go» сказано, что тарифы на перевозки увеличены из-за плохой погоды и маленького количества машин на линии.

Ранее стало известно, что из-за сильного ветра на горнолыжном комплексе «Губаха» отключили канатную дорогу. А в аэропорту «Большое Савино» задержали два рейса.

Обычно поездка стоит 240 рублей
Обычно поездка стоит 240 рублей

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В Перми стоимость поездок на такси выросла почти в два раза. Об этом URA.RU сообщили читатели. «Стоимость поездки от ул. Куйбышева, 50 до ул. Пушкарская, 81 — 472 рубля. Обычно в это время цены на такси по этому же маршруту не более 240 рублей», — рассказала пермячка. Читатели отметили, что также повысилась стоимость поездок в другие части города. Чтобы доехать от стадиона «Динамо» до улицы Плеханова придется заплатить 428 рублей, а не 250 рублей. От торгового центра «Семь Пятниц» до микрорайона Парковый сервис «Яндекс Go» просит 504 рубля. В другое время поездка обходится в 270 рублей. В приложении «Яндекс Go» сказано, что тарифы на перевозки увеличены из-за плохой погоды и маленького количества машин на линии. Ранее стало известно, что из-за сильного ветра на горнолыжном комплексе «Губаха» отключили канатную дорогу. А в аэропорту «Большое Савино» задержали два рейса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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