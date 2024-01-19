Мошенники завели в Telegram страницу от имени депутата думы ХМАО

Мошенники завели фейковый аккаунт в мессенджере Telegram от имени депутата думы ХМАО VII созыва Владислава Фоменко. Об этом народный избранник рассказал на своей странице «Вконтакте».
«Ведут переписку и отвечают на вопросы. Прошу вас не реагировать на схемы недоброжелателей», — написал Владислав Фоменко.
Депутат напомнил югорчанам, что не стоит переходить по незнакомым ссылкам и переводить мошенникам деньги. Не вводить свой номер телефона на незнакомых сайтах и никому не предоставлять информацию из SMS-сообщений.
Ранее URA.RU сообщало, что мошенники атаковали главу Советского района Евгения Буренкова. Они звонят ему едва ли не каждое утро.
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