Мошенники завели в Telegram страницу от имени депутата думы ХМАО

В ХМАО мошенники создали фейковый аккаунт от имени народного избранника

Мошенники пишут югорчанам с фейковой страницы депутата думы ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мошенники завели фейковый аккаунт в мессенджере Telegram от имени депутата думы ХМАО VII созыва Владислава Фоменко. Об этом народный избранник рассказал на своей странице «Вконтакте».

«Ведут переписку и отвечают на вопросы. Прошу вас не реагировать на схемы недоброжелателей», — написал Владислав Фоменко.

Депутат напомнил югорчанам, что не стоит переходить по незнакомым ссылкам и переводить мошенникам деньги. Не вводить свой номер телефона на незнакомых сайтах и никому не предоставлять информацию из SMS-сообщений.

Ранее URA.RU сообщало, что мошенники атаковали главу Советского района Евгения Буренкова. Они звонят ему едва ли не каждое утро.