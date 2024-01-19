Челябинские курорты определились с ценами на студенческие зимние каникулы

Челябинцы раскупили номера на горнолыжных курортах на студенческие каникулы

19 января 2024 в 20:45 Размер текста - 17 +

Меньше всего свободных предложений осталось на горнолыжных курортах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцы раскупили путевки на горнолыжные курорты в даты каникул в вузах Челябинской области с 30 января по 6 февраля. URA.RU выяснило цены бронирования номеров на базах отдыха региона в эти даты. Горнолыжные курорты На горнолыжном курорте «Райдер» туристам предоставляют хостел стоимостью от 1 900 до 2 400 рублей за койко-место. Можно арендовать и отдельный номер за цену от 7 200 до 11 400 рублей. На курорте «Аджигадак» за две ночи в апартаментах просят 7 200 рублей, а в коттедже — 24 200 рублей. Номера большинства отелей на территории курорта «Солнечная долина» уже распроданы. Забронировать можно «стандарт» в отеле Business Residence за 20 500 рублей, апартаменты в комплексе Family Alley за 26 550 рублей и студию класса «люкс» в комплексе LUXOR RESORT за 25 200 рублей. Базы отдыха у озер На базе отдыха «Чебаркуль» номер на две ночи можно арендовать за 1 600 рублей. В таком случае удобства будут расположены в блоке на два номера. Максимальная стоимость проживания там — 12 тысяч рублей за трехкомнатные апартаменты. На базе «Форелька» цены начинаются от четырех тысяч рублей за номер с отдельными кроватями и собственным санузлом. За 10 тысяч рублей можно забронировать люкс с лоджией. Клуб «Лесное поместье» предлагает постояльцам «эконом» с двуспальной кроватью за 6 840 рублей. Номер «де люкс» там обойдется в 20 880 рублей. В этно-комплексе «Тургояк» стоимость с удобствами начинается от 8 тысяч рублей за две ночи. Цена на номер зависит от количества спальных мест. Дом отдыха «Медвежий угол» сдает номера за ту же стоимость. Кроме апартаментов гостям предлагают домики стоимостью от 15 до 52 тысяч рублей. В эко-комплексе «Уральские зори» цены на апартаменты начинаются от 8 160 рублей за номер с двуспальной кроватью. За 21 250 рублей можно арендовать «сьют» с джакузи и панорамными окнами. Курорт «Утес» установил минимальную цену за две ночи в 9 610 рублей. За «люкс» там придется выложить 15 900 рублей. База отдыха «Золотой пляж» предлагает номер «стандарт» за 9,5 тысяч рублей. Туристам также можно снять отдельный коттедж стоимостью 25 тысяч рублей за две ночи. Самым бюджетным вариантом в парк-отеле «Еловое» стал стандартный номер за 10 200 рублей. Дороже всего стоит пентхаус — 47 600 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинцы раскупили путевки на горнолыжные курорты в даты каникул в вузах Челябинской области с 30 января по 6 февраля. URA.RU выяснило цены бронирования номеров на базах отдыха региона в эти даты. Горнолыжные курорты На горнолыжном курорте «Райдер» туристам предоставляют хостел стоимостью от 1 900 до 2 400 рублей за койко-место. Можно арендовать и отдельный номер за цену от 7 200 до 11 400 рублей. На курорте «Аджигадак» за две ночи в апартаментах просят 7 200 рублей, а в коттедже — 24 200 рублей. Номера большинства отелей на территории курорта «Солнечная долина» уже распроданы. Забронировать можно «стандарт» в отеле Business Residence за 20 500 рублей, апартаменты в комплексе Family Alley за 26 550 рублей и студию класса «люкс» в комплексе LUXOR RESORT за 25 200 рублей. Базы отдыха у озер На базе отдыха «Чебаркуль» номер на две ночи можно арендовать за 1 600 рублей. В таком случае удобства будут расположены в блоке на два номера. Максимальная стоимость проживания там — 12 тысяч рублей за трехкомнатные апартаменты. На базе «Форелька» цены начинаются от четырех тысяч рублей за номер с отдельными кроватями и собственным санузлом. За 10 тысяч рублей можно забронировать люкс с лоджией. Клуб «Лесное поместье» предлагает постояльцам «эконом» с двуспальной кроватью за 6 840 рублей. Номер «де люкс» там обойдется в 20 880 рублей. В этно-комплексе «Тургояк» стоимость с удобствами начинается от 8 тысяч рублей за две ночи. Цена на номер зависит от количества спальных мест. Дом отдыха «Медвежий угол» сдает номера за ту же стоимость. Кроме апартаментов гостям предлагают домики стоимостью от 15 до 52 тысяч рублей. В эко-комплексе «Уральские зори» цены на апартаменты начинаются от 8 160 рублей за номер с двуспальной кроватью. За 21 250 рублей можно арендовать «сьют» с джакузи и панорамными окнами. Курорт «Утес» установил минимальную цену за две ночи в 9 610 рублей. За «люкс» там придется выложить 15 900 рублей. База отдыха «Золотой пляж» предлагает номер «стандарт» за 9,5 тысяч рублей. Туристам также можно снять отдельный коттедж стоимостью 25 тысяч рублей за две ночи. Самым бюджетным вариантом в парк-отеле «Еловое» стал стандартный номер за 10 200 рублей. Дороже всего стоит пентхаус — 47 600 рублей.