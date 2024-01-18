В Салехарде создадут музей вечной мерзлоты на основе восстановленного мерзлотника, который был оборудован в 30-х годах XX века. Об этом рассказали в пресс-службе администрации окружной столицы.
«Летом 2024 будут проведены работы по реконструкции южного входа, параллельно будут проводиться археологические раскопки. Затем, в осенне-зимний период, приступят к восстановлению северного входа, а также начнут выемку грунта», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда.
По словам главы Салехарда Алексея Титовского, туннели расширят до 3-х метров в высоту и 2,5 метров в ширину. « Еще одной важной задачей, которая стоит перед проектировщиками, является сохранение ледяного кружева, которое украшает своды мерзлотника. Это исторический объект, важный и уникальный для нашего города», — подчеркнул мэр.
Все земляные работы в мерзлотнике будут выполнены вручную. Предположительная дата окончания строительных и восстановительных работ — вторая половина 2025 года.
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