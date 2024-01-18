18 января 2024

В ЯНАО создают уникальный музей вечной мерзлоты. Фото

В Салехарде создадут музей вечной мерзлоты на основе мерзлотника 30-х годов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кунгур, Ледяная пещера. Пермь, пещера, сталактиты
Музей оборудуют на базе мерзлотника 30-х годов XX века Фото:

В Салехарде создадут музей вечной мерзлоты на основе восстановленного мерзлотника, который был оборудован в 30-х годах XX века. Об этом рассказали в пресс-службе администрации окружной столицы.

«Летом 2024 будут проведены работы по реконструкции южного входа, параллельно будут проводиться археологические раскопки. Затем, в осенне-зимний период, приступят к восстановлению северного входа, а также начнут выемку грунта», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда.

По словам главы Салехарда Алексея Титовского, туннели расширят до 3-х метров в высоту и 2,5 метров в ширину. « Еще одной важной задачей, которая стоит перед проектировщиками, является сохранение ледяного кружева, которое украшает своды мерзлотника. Это исторический объект, важный и уникальный для нашего города», — подчеркнул мэр.

Все земляные работы в мерзлотнике будут выполнены вручную. Предположительная дата окончания строительных и восстановительных работ — вторая половина 2025 года.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Салехарде создадут музей вечной мерзлоты на основе восстановленного мерзлотника, который был оборудован в 30-х годах XX века. Об этом рассказали в пресс-службе администрации окружной столицы. «Летом 2024 будут проведены работы по реконструкции южного входа, параллельно будут проводиться археологические раскопки. Затем, в осенне-зимний период, приступят к восстановлению северного входа, а также начнут выемку грунта», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. По словам главы Салехарда Алексея Титовского, туннели расширят до 3-х метров в высоту и 2,5 метров в ширину. « Еще одной важной задачей, которая стоит перед проектировщиками, является сохранение ледяного кружева, которое украшает своды мерзлотника. Это исторический объект, важный и уникальный для нашего города», — подчеркнул мэр. Все земляные работы в мерзлотнике будут выполнены вручную. Предположительная дата окончания строительных и восстановительных работ — вторая половина 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...