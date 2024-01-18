Развлечения Культура В ЯНАО создают уникальный музей вечной мерзлоты. Фото В Салехарде создадут музей вечной мерзлоты на основе мерзлотника 30-х годов 19 января 2024 в 19:04 Размер текста - 17 + Музей оборудуют на базе мерзлотника 30-х годов XX века Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Салехарде создадут музей вечной мерзлоты на основе восстановленного мерзлотника, который был оборудован в 30-х годах XX века. Об этом рассказали в пресс-службе администрации окружной столицы. «Летом 2024 будут проведены работы по реконструкции южного входа, параллельно будут проводиться археологические раскопки. Затем, в осенне-зимний период, приступят к восстановлению северного входа, а также начнут выемку грунта», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. По словам главы Салехарда Алексея Титовского, туннели расширят до 3-х метров в высоту и 2,5 метров в ширину. « Еще одной важной задачей, которая стоит перед проектировщиками, является сохранение ледяного кружева, которое украшает своды мерзлотника. Это исторический объект, важный и уникальный для нашего города», — подчеркнул мэр. Все земляные работы в мерзлотнике будут выполнены вручную. Предположительная дата окончания строительных и восстановительных работ — вторая половина 2025 года. В Салехарде создадут музей вечной мерзлоты на основе восстановленного мерзлотника, который был оборудован в 30-х годах XX века. Об этом рассказали в пресс-службе администрации окружной столицы. «Летом 2024 будут проведены работы по реконструкции южного входа, параллельно будут проводиться археологические раскопки. Затем, в осенне-зимний период, приступят к восстановлению северного входа, а также начнут выемку грунта», — сообщили в официальном telegram-канале администрации Салехарда. По словам главы Салехарда Алексея Титовского, туннели расширят до 3-х метров в высоту и 2,5 метров в ширину. « Еще одной важной задачей, которая стоит перед проектировщиками, является сохранение ледяного кружева, которое украшает своды мерзлотника. Это исторический объект, важный и уникальный для нашего города», — подчеркнул мэр. Все земляные работы в мерзлотнике будут выполнены вручную. Предположительная дата окончания строительных и восстановительных работ — вторая половина 2025 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям