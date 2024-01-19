В США подсчитали, сколько продлится конфликт на Украине

CNN: конфликт на Украине продлится еще два года

19 января 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Боевые действия на Украине могут затянуться на пять лет, сообщает CNN Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинский конфликт может продолжаться еще два года. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Конфликт на Украине может продлиться еще два года», — говорится в материале. Там добавили, что некоторые официальные лица США прогнозируют продолжение боевых действий до пяти лет. В 2025 году произойдет усиление боестолкновений. На это повлияет развитие собственного производства украинского военно-промышленного комплекса и восстановление ВСУ, заключил автор. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что миру следует готовиться к продолжительному конфликту на Украине. Он отметил, что многие вооруженные конфликты имеют тенденцию длиться дольше, чем предполагалось.

Украинский конфликт может продолжаться еще два года. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Конфликт на Украине может продлиться еще два года», — говорится в материале. Там добавили, что некоторые официальные лица США прогнозируют продолжение боевых действий до пяти лет. В 2025 году произойдет усиление боестолкновений. На это повлияет развитие собственного производства украинского военно-промышленного комплекса и восстановление ВСУ, заключил автор. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что миру следует готовиться к продолжительному конфликту на Украине. Он отметил, что многие вооруженные конфликты имеют тенденцию длиться дольше, чем предполагалось.