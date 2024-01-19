В США подсчитали, сколько продлится конфликт на Украине

CNN: конфликт на Украине продлится еще два года
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Боевые действия на Украине могут затянуться на пять лет, сообщает CNN Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский конфликт может продолжаться еще два года. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

«Конфликт на Украине может продлиться еще два года», — говорится в материале. Там добавили, что некоторые официальные лица США прогнозируют продолжение боевых действий до пяти лет. В 2025 году произойдет усиление боестолкновений. На это повлияет развитие собственного производства украинского военно-промышленного комплекса и восстановление ВСУ, заключил автор.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что миру следует готовиться к продолжительному конфликту на Украине. Он отметил, что многие вооруженные конфликты имеют тенденцию длиться дольше, чем предполагалось.

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Украинский конфликт может продолжаться еще два года. Об этом сообщает американский телеканал CNN. «Конфликт на Украине может продлиться еще два года», — говорится в материале. Там добавили, что некоторые официальные лица США прогнозируют продолжение боевых действий до пяти лет. В 2025 году произойдет усиление боестолкновений. На это повлияет развитие собственного производства украинского военно-промышленного комплекса и восстановление ВСУ, заключил автор. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что миру следует готовиться к продолжительному конфликту на Украине. Он отметил, что многие вооруженные конфликты имеют тенденцию длиться дольше, чем предполагалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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