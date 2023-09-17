Столтенберг призвал готовиться к долгому конфликту на Украине

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Йенс Столтенберг предрек долгий конфликт РФ и Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Миру следует готовиться к долгому конфликту России и Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине», — сказал Йенс Столтенберг в интервью Deutschfunk. Он подчеркнул, что что многие вооруженные конфликты длятся куда дольше, чем ожидалось.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сказала, что конфликт Москвы и Киева может продлиться еще несколько лет, передает телеканал 360. Однако недавно канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что никто не сможет сказать о том, сколько продлятся боевые действия, пишет «Национальная служба новостей».

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Миру следует готовиться к долгому конфликту России и Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине», — сказал Йенс Столтенберг в интервью Deutschfunk. Он подчеркнул, что что многие вооруженные конфликты длятся куда дольше, чем ожидалось. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сказала, что конфликт Москвы и Киева может продлиться еще несколько лет, передает телеканал 360. Однако недавно канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что никто не сможет сказать о том, сколько продлятся боевые действия, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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