Столтенберг призвал готовиться к долгому конфликту на Украине

Миру следует готовиться к долгому конфликту России и Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
«Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине», — сказал Йенс Столтенберг в интервью Deutschfunk. Он подчеркнул, что что многие вооруженные конфликты длятся куда дольше, чем ожидалось.
Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сказала, что конфликт Москвы и Киева может продлиться еще несколько лет, передает телеканал 360. Однако недавно канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что никто не сможет сказать о том, сколько продлятся боевые действия, пишет «Национальная служба новостей».
Миру следует готовиться к долгому конфликту России и Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. «Мы должны приготовиться к затяжному конфликту на Украине», — сказал Йенс Столтенберг в интервью Deutschfunk. Он подчеркнул, что что многие вооруженные конфликты длятся куда дольше, чем ожидалось. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук сказала, что конфликт Москвы и Киева может продлиться еще несколько лет, передает телеканал 360. Однако недавно канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что никто не сможет сказать о том, сколько продлятся боевые действия, пишет «Национальная служба новостей».