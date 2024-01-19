Общество Аэропорт Перми закрыт из-за погоды Аэропорт Перми не отправляет и не принимает самолеты из-за скользкой ВПП 19 января 2024 в 18:52 Размер текста - 17 + Пермский аэропорт не принимает и не отправляет самолеты из-за погоды Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Пермский аэропорт Большое Савино закрыт из-за погодных условий. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщили в официальном telegram-канале аэропорта. «Причиной ограничения работы взлетно-посадочной полосы стал сильный снегопад, который привел к падению коэффициента сцепления. Ближайшие рейсы, которые должны совершить посадку в аэропорту Перми будут перенаправлены на запасные аэродромы», — сказано в сообщении. На данный момент задерживается рейс в Нарьян-Мар. Борт должен был вылететь в 18:00. Об открытии аэропорта сообщат дополнительно. Пермский аэропорт Большое Савино закрыт из-за погодных условий. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщили в официальном telegram-канале аэропорта. «Причиной ограничения работы взлетно-посадочной полосы стал сильный снегопад, который привел к падению коэффициента сцепления. Ближайшие рейсы, которые должны совершить посадку в аэропорту Перми будут перенаправлены на запасные аэродромы», — сказано в сообщении. На данный момент задерживается рейс в Нарьян-Мар. Борт должен был вылететь в 18:00. Об открытии аэропорта сообщат дополнительно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям