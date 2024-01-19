Аэропорт Перми закрыт из-за погоды

Аэропорт Перми не отправляет и не принимает самолеты из-за скользкой ВПП
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Новый терминал аэропорта Большое Савино. Пермь, аэропорт, савино
Пермский аэропорт не принимает и не отправляет самолеты из-за погоды Фото:

Пермский аэропорт Большое Савино закрыт из-за погодных условий. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщили в официальном telegram-канале аэропорта.

«Причиной ограничения работы взлетно-посадочной полосы стал сильный снегопад, который привел к падению коэффициента сцепления. Ближайшие рейсы, которые должны совершить посадку в аэропорту Перми будут перенаправлены на запасные аэродромы», — сказано в сообщении.

На данный момент задерживается рейс в Нарьян-Мар. Борт должен был вылететь в 18:00. Об открытии аэропорта сообщат дополнительно.

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Пермский аэропорт Большое Савино закрыт из-за погодных условий. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщили в официальном telegram-канале аэропорта. «Причиной ограничения работы взлетно-посадочной полосы стал сильный снегопад, который привел к падению коэффициента сцепления. Ближайшие рейсы, которые должны совершить посадку в аэропорту Перми будут перенаправлены на запасные аэродромы», — сказано в сообщении. На данный момент задерживается рейс в Нарьян-Мар. Борт должен был вылететь в 18:00. Об открытии аэропорта сообщат дополнительно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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