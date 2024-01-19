Аэропорт Перми закрыт из-за погоды

Пермский аэропорт не принимает и не отправляет самолеты из-за погоды
Пермский аэропорт Большое Савино закрыт из-за погодных условий. Воздушная гавань не принимает и не отправляет самолеты. Об этом сообщили в официальном telegram-канале аэропорта.
«Причиной ограничения работы взлетно-посадочной полосы стал сильный снегопад, который привел к падению коэффициента сцепления. Ближайшие рейсы, которые должны совершить посадку в аэропорту Перми будут перенаправлены на запасные аэродромы», — сказано в сообщении.
На данный момент задерживается рейс в Нарьян-Мар. Борт должен был вылететь в 18:00. Об открытии аэропорта сообщат дополнительно.
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