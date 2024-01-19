Пашинян сближается с НАТО

Пашинян обсудил с представителем НАТО сотрудничество Армении с альянсом
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Михаил Мишустин на внеочередном заседании Межправительственного совета ЕАЭС. Армения, Цахкадзор, пашинян никол
Никол Пашинян (на фото) обсудил с Хавьером Коломиной безопасность на Южном Кавказе Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с представителем НАТО Хавьером Коломиной в Ереване. В ходе встречи политики обсудили сотрудничество Армении с альянсом, безопасность на Южном Кавказе и урегулирование ситуации между Ереваном и Баку. Об этом рассказали в офисе премьер-министра.

«Пашинян принял в Ереване Коломину. Они обсудили сотрудничество Армении с НАТО», — сообщили в офисе премьер-министра. Там добавили, что также политики обсудили безопасность на Южном Кавказе, а также урегулирование отношений между Ереваном и Баку.

Оба собеседника выразили обеспокоенность заявлениями президента Азербайджана, которые противоречат логике переговоров и могут усугубить напряженность в регионе. Пашинян подчеркнул необходимость адекватной реакции и действий международного сообщества для стабилизации ситуации.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые политики в Армении стремятся завоевать благосклонность западных стран и при этом преувеличивают свои усилия, иногда доводя их до абсурда. Она отметила, что некоторые депутаты Национального Собрания Армении в своих высказываниях стремятся понравиться Западу.

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с представителем НАТО Хавьером Коломиной в Ереване. В ходе встречи политики обсудили сотрудничество Армении с альянсом, безопасность на Южном Кавказе и урегулирование ситуации между Ереваном и Баку. Об этом рассказали в офисе премьер-министра. «Пашинян принял в Ереване Коломину. Они обсудили сотрудничество Армении с НАТО», — сообщили в офисе премьер-министра. Там добавили, что также политики обсудили безопасность на Южном Кавказе, а также урегулирование отношений между Ереваном и Баку. Оба собеседника выразили обеспокоенность заявлениями президента Азербайджана, которые противоречат логике переговоров и могут усугубить напряженность в регионе. Пашинян подчеркнул необходимость адекватной реакции и действий международного сообщества для стабилизации ситуации. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые политики в Армении стремятся завоевать благосклонность западных стран и при этом преувеличивают свои усилия, иногда доводя их до абсурда. Она отметила, что некоторые депутаты Национального Собрания Армении в своих высказываниях стремятся понравиться Западу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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