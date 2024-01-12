Захарова пристыдила Армению за стремление понравиться Западу

12 января 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

Политики Армении в своих действиях скатываются в абсурд, заявила Мария Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Некоторые политики Армении преувеличивают свои усилия и впадают в абсурд, стремясь завоевать благосклонность западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Ряд политиков в Ереване — в частности некоторые депутаты Национального Собрания (НС) Армении — доходят до края и срываются в абсурд в стремлении понравиться Западу», — передает слова Захаровой «Лента.ру». Она также отметила высказывание главы парламентской комиссии по внешним отношениям НС Армении Саркиса Ханданяна о том, что переговоры, проводимые в Вашингтоне и Брюсселе, обладают «международным авторитетом и это добавляет им легитимности». Захарова выразила сомнения в адекватности такой оценки со стороны Ханданяна. Она считает, что Запад, включая США, пренебрегает международным правом, разжигает войны и конфликты, а также провоцирует цветные революции. Западные страны не придают особого значения стабильности и миру в Армении и на Южном Кавказе. Главная цель Запада — ослабить влияние Москвы в данном регионе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Также Россия заинтересована в получении разъяснений о заявлениях премьера Армении Никола Пашиняна о необходимости более близкого сотрудничества Армении с НАТО, передает «Утро.ру».

Некоторые политики Армении преувеличивают свои усилия и впадают в абсурд, стремясь завоевать благосклонность западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Ряд политиков в Ереване — в частности некоторые депутаты Национального Собрания (НС) Армении — доходят до края и срываются в абсурд в стремлении понравиться Западу», — передает слова Захаровой «Лента.ру». Она также отметила высказывание главы парламентской комиссии по внешним отношениям НС Армении Саркиса Ханданяна о том, что переговоры, проводимые в Вашингтоне и Брюсселе, обладают «международным авторитетом и это добавляет им легитимности». Захарова выразила сомнения в адекватности такой оценки со стороны Ханданяна. Она считает, что Запад, включая США, пренебрегает международным правом, разжигает войны и конфликты, а также провоцирует цветные революции. Западные страны не придают особого значения стабильности и миру в Армении и на Южном Кавказе. Главная цель Запада — ослабить влияние Москвы в данном регионе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Также Россия заинтересована в получении разъяснений о заявлениях премьера Армении Никола Пашиняна о необходимости более близкого сотрудничества Армении с НАТО, передает «Утро.ру».