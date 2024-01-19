Десять человек упали с подъемника на горнолыжном курорте в Подмосковье

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В подмосковном горнолыжном курорте Степаново в Подмосковье сломался подъемник. Десять человек сорвались с него и получили травмы разной тяжести, сообщил telegram-канал Mash.

«Около 10 человек сорвались с высоты и получили травмы из-за поломки подъемника на горнолыжном курорте Степаново в Подмосковье», — сообщили в telegram-канале Mash. У одной из пострадавших перелом позвонка. По данным канала, застрявших лыжников не торопятся эвакуировать.

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В подмосковном горнолыжном курорте Степаново в Подмосковье сломался подъемник. Десять человек сорвались с него и получили травмы разной тяжести, сообщил telegram-канал Mash. «Около 10 человек сорвались с высоты и получили травмы из-за поломки подъемника на горнолыжном курорте Степаново в Подмосковье», — сообщили в telegram-канале Mash. У одной из пострадавших перелом позвонка. По данным канала, застрявших лыжников не торопятся эвакуировать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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