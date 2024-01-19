Десять человек упали с подъемника на горнолыжном курорте в Подмосковье

В подмосковном горнолыжном курорте Степаново в Подмосковье сломался подъемник. Десять человек сорвались с него и получили травмы разной тяжести, сообщил telegram-канал Mash.
«Около 10 человек сорвались с высоты и получили травмы из-за поломки подъемника на горнолыжном курорте Степаново в Подмосковье», — сообщили в telegram-канале Mash. У одной из пострадавших перелом позвонка. По данным канала, застрявших лыжников не торопятся эвакуировать.
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