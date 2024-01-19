В Кургане новый автобус въехал в дом. Фото

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Автобусное депо. Курган, автобусы, курганский городской транспорт
Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения с машиной, въехал в дом Фото:

В Кургане водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, въехал в жилой дом. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган».

«Пока не перестанут гонять по выделенке для автобусов на Пугачева, аварии никогда не прекратятся. Сейчас из-за такого пострадали не только автомобили, но и дом. Водитель автобуса пытался избежать столкновения», — указано в посте, размещенном в группе.

URA.RU направило вопросы по теме в отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. В ведомстве ответили, что уточнят информацию.

Ранее в Кургане во время гололеда столкнулись новые автобусы Simaz и КАвЗ. Одна из пассажирок получила телесные повреждения и была госпитализирована.

ДТП произошло на ул. Пугачева
ДТП произошло на ул. Пугачева
Фото:

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В Кургане водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, въехал в жилой дом. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган». «Пока не перестанут гонять по выделенке для автобусов на Пугачева, аварии никогда не прекратятся. Сейчас из-за такого пострадали не только автомобили, но и дом. Водитель автобуса пытался избежать столкновения», — указано в посте, размещенном в группе. URA.RU направило вопросы по теме в отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. В ведомстве ответили, что уточнят информацию. Ранее в Кургане во время гололеда столкнулись новые автобусы Simaz и КАвЗ. Одна из пассажирок получила телесные повреждения и была госпитализирована.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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