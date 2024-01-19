В Кургане водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения, въехал в жилой дом. Данная информация размещена в группе соцсети «ВКонтакте» «Инцидент Курган».
«Пока не перестанут гонять по выделенке для автобусов на Пугачева, аварии никогда не прекратятся. Сейчас из-за такого пострадали не только автомобили, но и дом. Водитель автобуса пытался избежать столкновения», — указано в посте, размещенном в группе.
URA.RU направило вопросы по теме в отделение пропаганды БДД отдела ГИБДД УМВД России по Кургану. В ведомстве ответили, что уточнят информацию.
Ранее в Кургане во время гололеда столкнулись новые автобусы Simaz и КАвЗ. Одна из пассажирок получила телесные повреждения и была госпитализирована.
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