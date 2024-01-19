В Нефтеюганске вновь разгорелся конфликт между мэром и депутатом окружной думы Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В Нефтеюганске, третьем по величине городе ХМАО, начался новый виток политического конфликта между депутатом окружной думы Степаном Пыталевым, который считается теневым хозяином муниципалитета, и его бывшей протеже — градоначальницей Эльвирой Бугай. Об этом URA.RU рассказал источник в окружном политическом истеблишменте.

«Перемирие между Пыталевым и Бугай закончилось, не продлившись и двух месяцев. Скандал вспыхнул с новой силой во время приезда губернатора Югры Натальи Комаровой в город. Местные паблики в соцсетях, подконтрольные парламентарию, открыли охоту на мэра. Вероятно, конфликт усилится к выборам президента, и Пыталев снова будет пытаться инициировать импичмент главы города», — сообщил инсайдер.

В местных сообществах «Вконтакте» («Это Юганск, детка», «Наш Юганск» и других) опубликована серия негативных постов. Их авторы обвиняют Бугай в чрезмерных тратах на иллюминацию, на проблемы ЖКХ и блокировку доступа местного ветерана СВО к губернатору.

В пресс-службе мэрии журналисту URA.RU сообщили, что встреча проходила по спискам — на ней присутствовали общественные наблюдатели, члены избиркомов и сотрудники крупных предприятий. «Участник СВО пришел в КЦ „Юность“ и хотел попасть на личный прием губернатора. Ему было дано разъяснение, что в рамках визита не предусмотрен прием по личным вопросам и встреча с жителями. Несмотря на это, он все же встретил губернатора на входе в здание и задал свои вопросы. Сейчас эту тему активно обсуждают в соцсетях, говоря о том, что его выгнали, хотя это не соответствует действительности», — сообщили в мэрии.

В ответ Баев заявил, что пожаловался на мэра в прокуратуру. В ведомстве подтвердили, что жалоба поступила, но подробности ожидаются позже.

Дозвониться до депутата Пыталева журналисту не удалось. Он не ответил на звонок журналиста агентства.

Ранее URA.RU писало о перемирии между Бугай и Пыталевым. Одним из медиаторов, по словам инсайдера, выступил спикер думы ХМАО Борис Хохряков.