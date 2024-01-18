18 января 2024

Мошенники завели в Telegram страницу от имени главы района ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенник подделали аккаунт главы Ямальского района Фото:

Мошенники завели фейковый аккаунт в мессенджере Telegram от имени главы Ямальского района Андрея Кугаевского. Об этом он написал на своем основном аккаунте в Telegram.

«Земляки, поступили сигналы, что и от моего имени идет рассылка сообщений в Telegram. <…> Это фейковые аккаунты, созданные мошенниками», — написал Кугаевский.

Глава района попросил жителей быть бдительными и не реагировать на сообщения с таких аккаунтов. Также он сказал, что не стоит вступать с ними в беседу или конфликт.

Мошенники начали рассылать сообщения жителям ЯНАО и от имени губернатора округа Дмитрия Артюхова. Сообщения также поступают с фейкового аккаунта в мессенджере Telegram.

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Мошенники завели фейковый аккаунт в мессенджере Telegram от имени главы Ямальского района Андрея Кугаевского. Об этом он написал на своем основном аккаунте в Telegram. «Земляки, поступили сигналы, что и от моего имени идет рассылка сообщений в Telegram. <…> Это фейковые аккаунты, созданные мошенниками», — написал Кугаевский. Глава района попросил жителей быть бдительными и не реагировать на сообщения с таких аккаунтов. Также он сказал, что не стоит вступать с ними в беседу или конфликт. Мошенники начали рассылать сообщения жителям ЯНАО и от имени губернатора округа Дмитрия Артюхова. Сообщения также поступают с фейкового аккаунта в мессенджере Telegram.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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