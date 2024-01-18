Мошенники завели в Telegram страницу от имени главы района ЯНАО

Мошенники завели фейковый аккаунт в мессенджере Telegram от имени главы Ямальского района Андрея Кугаевского. Об этом он написал на своем основном аккаунте в Telegram.
«Земляки, поступили сигналы, что и от моего имени идет рассылка сообщений в Telegram. <…> Это фейковые аккаунты, созданные мошенниками», — написал Кугаевский.
Глава района попросил жителей быть бдительными и не реагировать на сообщения с таких аккаунтов. Также он сказал, что не стоит вступать с ними в беседу или конфликт.
Мошенники начали рассылать сообщения жителям ЯНАО и от имени губернатора округа Дмитрия Артюхова. Сообщения также поступают с фейкового аккаунта в мессенджере Telegram.
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