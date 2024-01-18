Общество Мошенники завели в Telegram страницу от имени главы района ЯНАО 19 января 2024 в 23:09 Размер текста - 17 + Мошенник подделали аккаунт главы Ямальского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мошенники завели фейковый аккаунт в мессенджере Telegram от имени главы Ямальского района Андрея Кугаевского. Об этом он написал на своем основном аккаунте в Telegram. «Земляки, поступили сигналы, что и от моего имени идет рассылка сообщений в Telegram. <…> Это фейковые аккаунты, созданные мошенниками», — написал Кугаевский. Глава района попросил жителей быть бдительными и не реагировать на сообщения с таких аккаунтов. Также он сказал, что не стоит вступать с ними в беседу или конфликт. Мошенники начали рассылать сообщения жителям ЯНАО и от имени губернатора округа Дмитрия Артюхова. Сообщения также поступают с фейкового аккаунта в мессенджере Telegram. Мошенники завели фейковый аккаунт в мессенджере Telegram от имени главы Ямальского района Андрея Кугаевского. Об этом он написал на своем основном аккаунте в Telegram. «Земляки, поступили сигналы, что и от моего имени идет рассылка сообщений в Telegram. <…> Это фейковые аккаунты, созданные мошенниками», — написал Кугаевский. Глава района попросил жителей быть бдительными и не реагировать на сообщения с таких аккаунтов. Также он сказал, что не стоит вступать с ними в беседу или конфликт. Мошенники начали рассылать сообщения жителям ЯНАО и от имени губернатора округа Дмитрия Артюхова. Сообщения также поступают с фейкового аккаунта в мессенджере Telegram. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям