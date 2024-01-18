Мошенники шлют сообщения жителям ЯНАО от имени Артюхова

Артюхов предупредил ямальцев о мошенниках, рассылающих сообщения от его имени
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Семинар-совещание по подготовке Госсовета по транспорту. Москва, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов тревожится, что мошенники шлют сообщения от его имени Фото:

Мошенники начали рассылать сообщения жителям ЯНАО от имени губернатора округа Дмитрия Артюхова. Сообщения поступают с фейкового аккаунта в сети Telegram, предупредил глава Ямала.

«Друзья, получаю сигналы, что от моего имени и от некоторых глав муниципальных образований идет массовая рассылка сообщений в Telegram. Будьте осторожны, не реагируйте, это фейковые аккаунты, созданные мошенниками», — написал Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале и дал ссылки на официальные соцсети.

Ранее глава Пуровского района Антон Колодин сообщил о том, что мошенники создали фейковый аккаунт от его имени. В конце прошлой недели о подобной проблеме сообщили главы Нового Уренгоя Андрей Воронов, Губкинского Андрей Бандурко и Тазовского района Виктор Югай.

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Мошенники начали рассылать сообщения жителям ЯНАО от имени губернатора округа Дмитрия Артюхова. Сообщения поступают с фейкового аккаунта в сети Telegram, предупредил глава Ямала. «Друзья, получаю сигналы, что от моего имени и от некоторых глав муниципальных образований идет массовая рассылка сообщений в Telegram. Будьте осторожны, не реагируйте, это фейковые аккаунты, созданные мошенниками», — написал Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале и дал ссылки на официальные соцсети. Ранее глава Пуровского района Антон Колодин сообщил о том, что мошенники создали фейковый аккаунт от его имени. В конце прошлой недели о подобной проблеме сообщили главы Нового Уренгоя Андрей Воронов, Губкинского Андрей Бандурко и Тазовского района Виктор Югай.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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