Мошенники шлют сообщения жителям ЯНАО от имени Артюхова

Артюхов предупредил ямальцев о мошенниках, рассылающих сообщения от его имени

18 января 2024 в 19:21 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов тревожится, что мошенники шлют сообщения от его имени Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мошенники начали рассылать сообщения жителям ЯНАО от имени губернатора округа Дмитрия Артюхова. Сообщения поступают с фейкового аккаунта в сети Telegram, предупредил глава Ямала. «Друзья, получаю сигналы, что от моего имени и от некоторых глав муниципальных образований идет массовая рассылка сообщений в Telegram. Будьте осторожны, не реагируйте, это фейковые аккаунты, созданные мошенниками», — написал Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале и дал ссылки на официальные соцсети. Ранее глава Пуровского района Антон Колодин сообщил о том, что мошенники создали фейковый аккаунт от его имени. В конце прошлой недели о подобной проблеме сообщили главы Нового Уренгоя Андрей Воронов, Губкинского Андрей Бандурко и Тазовского района Виктор Югай.

Мошенники начали рассылать сообщения жителям ЯНАО от имени губернатора округа Дмитрия Артюхова. Сообщения поступают с фейкового аккаунта в сети Telegram, предупредил глава Ямала. «Друзья, получаю сигналы, что от моего имени и от некоторых глав муниципальных образований идет массовая рассылка сообщений в Telegram. Будьте осторожны, не реагируйте, это фейковые аккаунты, созданные мошенниками», — написал Дмитрий Артюхов в личном telegram-канале и дал ссылки на официальные соцсети. Ранее глава Пуровского района Антон Колодин сообщил о том, что мошенники создали фейковый аккаунт от его имени. В конце прошлой недели о подобной проблеме сообщили главы Нового Уренгоя Андрей Воронов, Губкинского Андрей Бандурко и Тазовского района Виктор Югай.