19 января 2024
18 января 2024

В ЯНАО проведут благотворительную ярмарку в пользу Волновахи

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, покупатели, книги, скидка, книжная ярмарка
На ярмарке в поддержку Волновахи в ЯНАО можно будет купить книги, подделки и выпечку Фото:

В Ямальском районе 27 января пройдут благотворительная ярмарка и концерт для сбора средств детям села Свободное Волновахского района. Об этом сообщили в мэрии района.

«В Ямальском районе 27 января пройдут благотворительные ярмарка и концерт в пользу Волновахи. Все собранные средства направят на закупку и отправку оргтехники и планшетов в школу села Свободное Волновахского район», — написано в группе ведомства «ВКонтакте».

На ярмарке ямальцы смогут приобрести книги, необычные поделки школьников и выпить ароматного чая со свежей выпечкой. Также после выступления можно будет принять участие в творческих площадках.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главой Донецкой Народной республики Денисом Пушилиным в Волновахе. По итогу встречи было принято решение, что Ямал поможет восстановить дороги в республике.

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В Ямальском районе 27 января пройдут благотворительная ярмарка и концерт для сбора средств детям села Свободное Волновахского района. Об этом сообщили в мэрии района. «В Ямальском районе 27 января пройдут благотворительные ярмарка и концерт в пользу Волновахи. Все собранные средства направят на закупку и отправку оргтехники и планшетов в школу села Свободное Волновахского район», — написано в группе ведомства «ВКонтакте». На ярмарке ямальцы смогут приобрести книги, необычные поделки школьников и выпить ароматного чая со свежей выпечкой. Также после выступления можно будет принять участие в творческих площадках. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главой Донецкой Народной республики Денисом Пушилиным в Волновахе. По итогу встречи было принято решение, что Ямал поможет восстановить дороги в республике.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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