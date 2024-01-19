В ЯНАО проведут благотворительную ярмарку в пользу Волновахи

20 января 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

На ярмарке в поддержку Волновахи в ЯНАО можно будет купить книги, подделки и выпечку Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Ямальском районе 27 января пройдут благотворительная ярмарка и концерт для сбора средств детям села Свободное Волновахского района. Об этом сообщили в мэрии района. «В Ямальском районе 27 января пройдут благотворительные ярмарка и концерт в пользу Волновахи. Все собранные средства направят на закупку и отправку оргтехники и планшетов в школу села Свободное Волновахского район», — написано в группе ведомства «ВКонтакте». На ярмарке ямальцы смогут приобрести книги, необычные поделки школьников и выпить ароматного чая со свежей выпечкой. Также после выступления можно будет принять участие в творческих площадках. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главой Донецкой Народной республики Денисом Пушилиным в Волновахе. По итогу встречи было принято решение, что Ямал поможет восстановить дороги в республике.

В Ямальском районе 27 января пройдут благотворительная ярмарка и концерт для сбора средств детям села Свободное Волновахского района. Об этом сообщили в мэрии района. «В Ямальском районе 27 января пройдут благотворительные ярмарка и концерт в пользу Волновахи. Все собранные средства направят на закупку и отправку оргтехники и планшетов в школу села Свободное Волновахского район», — написано в группе ведомства «ВКонтакте». На ярмарке ямальцы смогут приобрести книги, необычные поделки школьников и выпить ароматного чая со свежей выпечкой. Также после выступления можно будет принять участие в творческих площадках. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главой Донецкой Народной республики Денисом Пушилиным в Волновахе. По итогу встречи было принято решение, что Ямал поможет восстановить дороги в республике.