Артюхов и Пушилин договорились о ремонте дорог в Волновахе

Артюхов посетил ДНР, где встретился с Пушилиным

19 января 2024 в 15:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов решил отремонтировать дороги в ДНР Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главой Донецкой Народной республики Денисом Пушилиным в Волновахе. По итогу встречи было принято решение, что Ямал поможет восстановить дороги в республике, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Начнем дорожные работы. Видно, что кое-где ситуация очень острая, нужно исправлять. Будем еще в этом году заниматься вопросами безопасности — развивать систему видеонаблюдения. Мы у себя на Ямале это успешно реализуем», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В ходе поездки губернатор осмотрел объекты, восстановленные ямальскими строителями. В Волновахе готовится к открытию здание МФЦ и молодежный центр на месте бывшего Дома пионеров. В поселке Донском ямальцы построили школу на 780 мест. Артюхов побывал на службе в Свято-Духовском храме, также отремонтированном ямальцами и зашел в гости к семье Деревянко, которым ранее вручал ключи от новой квартиры. Шефство над самым большим в ДНР Волновахским районом Ямал взял в июне 2022 года. Округ вернул к жизни важные социальные объекты — это семь корпусов больницы, станция переливания крови, 18 школ и 12 детских садов, музыкальная школа и школа искусств, два корпуса ПТУ, здание соцзащиты. Также создается 29 спортивных площадок. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с главой Донецкой Народной республики Денисом Пушилиным в Волновахе. По итогу встречи было принято решение, что Ямал поможет восстановить дороги в республике, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Начнем дорожные работы. Видно, что кое-где ситуация очень острая, нужно исправлять. Будем еще в этом году заниматься вопросами безопасности — развивать систему видеонаблюдения. Мы у себя на Ямале это успешно реализуем», — приводит слова Дмитрия Артюхова пресс-служба правительства ЯНАО на официальном сайте. В ходе поездки губернатор осмотрел объекты, восстановленные ямальскими строителями. В Волновахе готовится к открытию здание МФЦ и молодежный центр на месте бывшего Дома пионеров. В поселке Донском ямальцы построили школу на 780 мест. Артюхов побывал на службе в Свято-Духовском храме, также отремонтированном ямальцами и зашел в гости к семье Деревянко, которым ранее вручал ключи от новой квартиры. Шефство над самым большим в ДНР Волновахским районом Ямал взял в июне 2022 года. Округ вернул к жизни важные социальные объекты — это семь корпусов больницы, станция переливания крови, 18 школ и 12 детских садов, музыкальная школа и школа искусств, два корпуса ПТУ, здание соцзащиты. Также создается 29 спортивных площадок.