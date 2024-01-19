В зоне СВО погиб 25-летний военнослужащий из Курганской области

20 января 2024 в 00:25 Размер текста - 17 +

Курганский боец ушел на фронт, подписав контракт с Минобороны РФ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе специальной военной операции (СВО) погиб 25-летний житель села Глядянского Курганской области Сергей Мальков. Об этом сообщила администрация Притобольного округа. «В ходе СВО 14 декабря 2023 года при исполнении воинского долга погиб Сергей Мальков, 1998 года рождения. Память о герое мы навсегда сохраним в наших сердцах», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Мальков вырос Глядянском, окончил местную школу, обучался в Березовском агропромышленном техникуме. В сентябре 2023 года он по контракту ушел на передовую. Прощание с военнослужащим пройдет 20 января в 11:00 в Глядянском РДК. Курганский боец погиб на фронте в конце прошлого года Фото: группа «ВКонтакте» администрации Притобольного округа, https://vk.com/pritobolny_rayon_adm

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб 25-летний житель села Глядянского Курганской области Сергей Мальков. Об этом сообщила администрация Притобольного округа. «В ходе СВО 14 декабря 2023 года при исполнении воинского долга погиб Сергей Мальков, 1998 года рождения. Память о герое мы навсегда сохраним в наших сердцах», — написано на странице ведомства в соцсети «ВКонтакте». Мальков вырос Глядянском, окончил местную школу, обучался в Березовском агропромышленном техникуме. В сентябре 2023 года он по контракту ушел на передовую. Прощание с военнослужащим пройдет 20 января в 11:00 в Глядянском РДК.