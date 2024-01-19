Губернатор Тюменской области стал лидером медиарейтинга в УрФО

Тюменский губернатор занял первое место в УрФО в медиарейтинге по позитивным публикациям Фото: Валерий Бычков © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор занял первое место в медиарейтинге по позитивным публикациям в Уральском федеральном округе. Это следует из статистики сайта «Медиалогия» по итогам 2023 года.

«В Уральском федеральном округе в 2023 году лидерами медиарейтинга стали губернатор Тюменской области Александр Моор, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев», — написано на сайте. Моор, Текслер и Куйвашев заняли первое, второе и третье места соответственно.

Также Моор занял 23 строчку рейтинга по всем регионам России. Всего за год про него насчитывается больше 65 тысяч публикаций, где большая часть положительная.

Глава Тюменской области Александр Моор занял третью строчку в итоговом национальном рейтинге губернаторов регионов по результатам 2023 года. Обогнать его смогли только глава Татарстана Рустам Минниханов (2 место) и московский мэр Сергей Собянин (1 место).