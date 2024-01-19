В Тюмени вырос спрос на вторичное жилье

В России вторичное жилье подорожало в среднем на 8% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени за три месяца на 6% увеличился спрос на вторичное жилье. Об этом сообщила пресс-служба платформы «Авито недвижимость»

«В 15 из 33 городов, участвовавших в исследовании, интерес к приобретению жилья в старом фонде за три месяца увеличился. Чаще искать квартиры на вторичном рынке стали в Нижнем Новгороде (+14%), Ульяновске (+9%), Туле, Томске, Волгограде (+7% в каждом), Москве, Тюмени (+6%) и еще восьми городах», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

Повышение спроса на вторичное жилье произошло, несмотря на то, что цены квартир по России в старом фонде за три месяца выросли в среднем на 8% за объект. В пересчете на квадратные метры это 5%.

В Тюмени в начале года впервые за последние 10 лет на 1,42% снизилась стоимость квадратного метра первичного жилья. Снижение цены нового жилья вряд ли будет иметь длительный характер.