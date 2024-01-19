19 января 2024

В Тюмени вырос спрос на вторичное жилье

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, двор, недвижимость, вторичное жилье, вторичка
В России вторичное жилье подорожало в среднем на 8% Фото:

В Тюмени за три месяца на 6% увеличился спрос на вторичное жилье. Об этом сообщила пресс-служба платформы «Авито недвижимость»

«В 15 из 33 городов, участвовавших в исследовании, интерес к приобретению жилья в старом фонде за три месяца увеличился. Чаще искать квартиры на вторичном рынке стали в Нижнем Новгороде (+14%), Ульяновске (+9%), Туле, Томске, Волгограде (+7% в каждом), Москве, Тюмени (+6%) и еще восьми городах», — рассказали ТАСС в пресс-службе.

Повышение спроса на вторичное жилье произошло, несмотря на то, что цены квартир по России в старом фонде за три месяца выросли в среднем на 8% за объект. В пересчете на квадратные метры это 5%.

В Тюмени в начале года впервые за последние 10 лет на 1,42% снизилась стоимость квадратного метра первичного жилья. Снижение цены нового жилья вряд ли будет иметь длительный характер.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени за три месяца на 6% увеличился спрос на вторичное жилье. Об этом сообщила пресс-служба платформы «Авито недвижимость» «В 15 из 33 городов, участвовавших в исследовании, интерес к приобретению жилья в старом фонде за три месяца увеличился. Чаще искать квартиры на вторичном рынке стали в Нижнем Новгороде (+14%), Ульяновске (+9%), Туле, Томске, Волгограде (+7% в каждом), Москве, Тюмени (+6%) и еще восьми городах», — рассказали ТАСС в пресс-службе. Повышение спроса на вторичное жилье произошло, несмотря на то, что цены квартир по России в старом фонде за три месяца выросли в среднем на 8% за объект. В пересчете на квадратные метры это 5%. В Тюмени в начале года впервые за последние 10 лет на 1,42% снизилась стоимость квадратного метра первичного жилья. Снижение цены нового жилья вряд ли будет иметь длительный характер.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...